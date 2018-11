БГУ отправил на орбиту свой спутник

На прошлой неделе Белгосуниверситет принимал позывные собственного спутника. На орбиту BSUSat-1 отправили с китайского космодрома Цзюцюань, он стал первым университетским спутником в стране и третьим белорусским на орбите.

Вернувшись в Минск Владимир Саечников, директор Центра аэрокосмического образования и заведующий кафедрой физики и аэрокосмических технологий факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ, поделился с корреспондентом "СОЮЗа" результатами проделанной работы. А по дороге с космодрома (это около четырех часов на машине до ближайшего города) через мобильный интернет они с коллегами проверяли станции, которые расположены по траектории спутника. Какая из них первой поймает сигнал?

В конце второго часа станция "СКАНЭКС" под Москвой передала, что такой сигнал получен. "Мы его распознали по внешнему виду, даже не декодируя. Поняли, что это наш спутник передает. А уже дальше здесь, в университете, сигнал принимала наша радиостанция, раскодировала его и выдавала телеметрию", - рассказывает Владимир Алексеевич.

В первом декодированном послании из космоса сплошь цифры и параметры, но последняя строчка заставляет улыбнуться: "My dream is to fly over the rainbow, so high!" ("Моя мечта - летать над радугой, так высоко!"). И она сбылась - 500 километров над поверхностью Земли. Спутник БГУ работает в радиолюбительском диапазоне. Поэтому если у вас есть минимальные средства приема в этом диапазоне, можно ловить сигналы с BSUSat-1, а если есть еще и разрешение от общества радиолюбителей, даже отправлять свои послания в космос. Сейчас на специально созданном сайте bsusat.com можно не только увидеть первый оригинальный сигнал в виде "дорожки" на спектроанализаторе, но и следить, как информацией с BSUSat-1 обмениваются любители и профессионалы из Японии, США, Европы.

Важность события еще и в том, что БГУ вошел в сотню университетов, которые отправили на орбиту спутники собственной разработки.

Над университетским спутником работала команда из более чем 20 человек, причем половина из них - студенты, аспиранты и магистранты. Свой вклад внесли представители сразу нескольких подразделений вуза: Центра аэрокосмических технологий, четырех кафедр факультета радиофизики и компьютерных технологий, двух кафедр физического факультета, а также представители механико-математического факультета. Поскольку это очень сложный научно-технический проект, были задействованы специалисты разного профиля.

В первый день после запуска спутника декан факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ Сергей Малый подтвердил, что аппарат действует по программе, его работоспособность определена с помощью станций по всему миру, и сейчас спутник готов к следующему этапу - использованию как инструмента для научных исследований. Ведь хоть сам спутник и небольшой, всего 20x10x10 сантиметров кубических и весит чуть более 1,6 килограмма (с Земли его не увидишь), BSUSat-1 может похвастаться всеми характеристиками больших универсальных спутников.

- Сейчас мы убедились, что все системы живут и работают нормально, - подтверждает Владимир Саечников. - Будем потихоньку выводить его в рабочий режим. Пока спутник работал в самом экономичном, минимальном режиме, только чтобы мы его обнаружили и убедились, что он рабочий. Теперь будем включать одну систему за другой, проверять их работоспособность, потом включать целевую нагрузку, которая там стоит, смотреть, что можно с нее получить.