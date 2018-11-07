Негромкая дата - на днях исполнилось 234 года со дня рождения архитектора Осипа Бове. Но вспомнили о нем чуть раньше, когда московский дизайнер Константин Коновалов предложил назвать парк в центре города в честь Бове.

Осип (Джузеппе на итальянский лад) Бове родился в Петербурге 4 ноября (24 октября по ст. стилю) 1784 года в семье итальянского художника Винченцо Бова, приехавшего в Россию из Неаполя. Но известность Осип Иванович (на русский лад) обрел в Москве. Именно он сделал основной вклад в реконструкцию города после того, как Москву разграбили и сожгли войска Наполеона в 1812-м. Причем в Москве Осипу Ивановичу помогали и два его брата, тоже архитекторы, - Михаил (Микеле) и Александр (Алессандро).

Большой театр, Манеж, Триумфальная арка - это только самые знаковые строения Бове. Но лишь в этом году в Москве появилась площадь, названная его именем, - на пересечении Столешникова и Петровки.

Правда, Коновалов считает, что не совсем правильно называть место, где снесли храм, именем Бове. Ведь Осип Иванович сам строил православные соборы, а церковь Рождества Богородицы в Столешниках сломали в 1930-х. Теперь на ее месте небольшая часовня.

Но раз площадь уже получила название, Коновалов предлагает разместить на ней табличку, потому что сейчас информации об этом на улице нет.

Если вы тоже считаете, что на площади должна быть табличка с названием, то напишите письмо в мэрию в свободной форме с просьбой повесить официальный московский синий аншлаг: https://t.co/fRQnJd7i0q

Ну и продолжаете называть парк именем Бове 😉 pic.twitter.com/G39RfTo0DI — Constantine (@CKonovalov) 27 октября 2018 г.

А главный его посыл - дать имя архитектора парку возле бывшей усадьбы Гагариных. Она находится чуть дальше по Петровке, рядом с садом "Эрмитаж". Но если про "Эрмитаж" известно всем, то про соседний небольшой парк знают немногие, хотя, чтобы попасть туда, нужно просто перейти Успенский переулок.

Усадьбу Гагариных проектировал Матвей Казаков, а реставрировать после нашествия французов стал именно Бове. Неудивительно - еще в начале XIX века Осип Иванович работал под руководством Казакова.

После того, как в гагаринской усадьбе устроили больницу, парк стали называть Парком Екатерининской больницы. Но после того, как усадьба с парком отошла Мосгордуме и была отреставрирована в середине 2010-х, он стал именоваться "Парком Мосгордумы". Но, например, если кликнуть это название в "Яндекс-картах", появляется такая локация:

Парк, вопреки обещаниям властей, оказался на закрытой территории. Его открывают для посещений только в выходные и праздничные дни. И знают об этом немногие. Коновалов следил за реконструкцией, после ее завершения с удивлением узнал о статусе парка и названии.

Дизайнер несколько раз обращался в мэрию Москвы с предложением переименовать парк, но безрезультатно. Тогда Константин сделал в интернете геолокации - и теперь в соцсетях можно отмечать это место именно как "Парк Осипа Бове". Многие поисковики поддержали идею и сейчас "Парк Осипа Бове" есть здесь:

И здесь:

Перед входом в парк установлены рамки металлоискателей, в черно-белой будке со шлагбаумом, стилизованной под старину, находится охранник, который предупреждает, что заходить за столбики воспрещается. В парке несколько полицейских, которые следят, чтобы немногочисленные посетители "не заплывали за буйки".

Дом-читальня пустует. Депутатам, которые прогуливаются в будни по территории, не до чтения. А других посетителей здесь, в общем-то, видеть не очень хотят.

Коновалов в интервью "Родине" сообщил, что после резонанса в соцсетях и публикаций в СМИ о переименовании парка, реакции от властей не последовало:

Изначально говорилось, что это будет единое парковое пространство. Но ворота напротив, ведущие в "Эрмитаж", тоже закрыты. Насколько понимаю, на выходные парк Бове открывать стали только под давлением общественности. Возможно, если популяризировать парк, в нем будет больше людей, пропадет уют. Но в любом случае, нынешние порядки, когда даже нельзя подойти к зданию усадьбы, - это чересчур.

Тем временем Парк Осипа Бове постепенно побеждает. Его теперь обозначают так не только на онлайн-картах, но и на информационных стелах в городе. Эта - по соседству с парком:

В правительстве города, очевидно, могут возразить: в Москве уже есть площадь Бове, и называть в честь архитектора еще и парк нецелесообразно. В таком случае, можно было бы рассмотреть возможность назвать парк в честь братьев Бове, ведь Осип Иванович работал в Москве вместе с ними.

"Родина" направила письма в Мосгордуму и Городскую межведомственную комиссию по наименованию территориальных единиц с просьбой прокомментирвоать возможность переименования Парка Мосгордумы в Парк Осипа Бове