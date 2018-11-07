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7 ноября 2018 г. 01:25
Общество
Текст: Артем Локалов

Как парк назовешь...

Благодаря московскому дизайнеру, Парк Осипа Бове появился на городских картах
Парк Мосгордумы, он же Парк Осипа Бове, находится под усиленной охраной. Фото: Артем Локалов
Парк Мосгордумы, он же Парк Осипа Бове, находится под усиленной охраной. Фото: Артем Локалов

Негромкая дата - на днях исполнилось 234 года со дня рождения архитектора Осипа Бове. Но вспомнили о нем чуть раньше, когда московский дизайнер Константин Коновалов предложил назвать парк в центре города в честь Бове.

Осип (Джузеппе на итальянский лад) Бове родился в Петербурге 4 ноября (24 октября по ст. стилю) 1784 года в семье итальянского художника Винченцо Бова, приехавшего в Россию из Неаполя. Но известность Осип Иванович (на русский лад) обрел в Москве. Именно он сделал основной вклад в реконструкцию города после того, как Москву разграбили и сожгли войска Наполеона в 1812-м. Причем в Москве Осипу Ивановичу помогали и два его брата, тоже архитекторы, - Михаил (Микеле) и Александр (Алессандро).

"Пожар Москвы в 1812 году". Картина И. Айвазовского.

Большой театр, Манеж, Триумфальная арка - это только самые знаковые строения Бове. Но лишь в этом году в Москве появилась площадь, названная его именем, - на пересечении Столешникова и Петровки.

В Москве появится площадь архитектора Осипа Бове

Правда, Коновалов считает, что не совсем правильно называть место, где снесли храм, именем Бове. Ведь Осип Иванович сам строил православные соборы, а церковь Рождества Богородицы в Столешниках сломали в 1930-х. Теперь на ее месте небольшая часовня.

Но раз площадь уже получила название, Коновалов предлагает разместить на ней табличку, потому что сейчас информации об этом на улице нет.

А главный его посыл - дать имя архитектора парку возле бывшей усадьбы Гагариных. Она находится чуть дальше по Петровке, рядом с садом "Эрмитаж". Но если про "Эрмитаж" известно всем, то про соседний небольшой парк знают немногие, хотя, чтобы попасть туда, нужно просто  перейти Успенский переулок.

Вход в парк со стороны Успенского переулка. / Артем Локалов

Усадьбу Гагариных проектировал Матвей Казаков, а реставрировать после нашествия французов стал именно Бове. Неудивительно - еще в начале XIX века Осип Иванович работал под руководством Казакова.

Осип Бове. Картина неизвестного художника 20-х годов XIX века из собрания ГМИИ им. Пушкина. / wikimedia.org

После того, как в гагаринской усадьбе устроили больницу, парк стали называть Парком Екатерининской больницы. Но после того, как усадьба с парком отошла Мосгордуме и была отреставрирована в середине 2010-х, он стал именоваться "Парком Мосгордумы". Но, например, если кликнуть это название в "Яндекс-картах", появляется такая локация:

Парк Мосгордумы - Парк Осипа Бове на Яндекс-картах.

Парк, вопреки обещаниям властей, оказался на закрытой территории. Его открывают для посещений только в выходные и праздничные дни. И знают об этом немногие. Коновалов следил за реконструкцией, после ее завершения с удивлением узнал о статусе парка и названии.

Дизайнер несколько раз обращался в мэрию Москвы с предложением переименовать парк, но безрезультатно. Тогда Константин сделал в интернете геолокации - и теперь в соцсетях можно отмечать это место именно как "Парк Осипа Бове". Многие поисковики поддержали идею и сейчас "Парк Осипа Бове" есть здесь:

И здесь:

Парк Осипа Бове на карте 2gis.

Перед входом в парк установлены рамки металлоискателей, в черно-белой будке со шлагбаумом, стилизованной под старину, находится охранник, который предупреждает, что заходить за столбики воспрещается. В парке несколько полицейских, которые следят, чтобы немногочисленные посетители "не заплывали за буйки".

Дом-читальня пустует. Депутатам, которые прогуливаются в будни по территории, не до чтения. А других посетителей здесь, в общем-то, видеть не очень хотят.

Читальня в парке. / Артем Локалов

Коновалов в интервью "Родине" сообщил, что после резонанса в соцсетях и публикаций в СМИ о переименовании парка, реакции от властей не последовало:

Фото: wikimedia.org
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Изначально говорилось, что это будет единое парковое пространство. Но ворота напротив, ведущие в "Эрмитаж", тоже закрыты. Насколько понимаю, на выходные парк Бове открывать стали только под давлением общественности. Возможно, если популяризировать парк, в нем будет больше людей, пропадет уют. Но в любом случае, нынешние порядки, когда даже нельзя подойти к зданию усадьбы, - это чересчур.

Тем временем Парк Осипа Бове постепенно побеждает. Его теперь обозначают так не только на онлайн-картах, но и на информационных стелах в городе. Эта - по соседству с парком:

Стела на Петровке, где обозначен Парк Осипа Бове. / Артем Локалов

В правительстве города, очевидно, могут возразить: в Москве уже есть площадь Бове, и называть в честь архитектора еще и парк нецелесообразно. В таком случае, можно было бы рассмотреть возможность назвать парк в честь братьев Бове, ведь Осип Иванович работал в Москве вместе с ними.

"Родина" направила письма в Мосгордуму и Городскую межведомственную комиссию по наименованию территориальных единиц с просьбой прокомментирвоать возможность переименования Парка Мосгордумы в Парк Осипа Бове

Темы дня:
#Москва
#журнал Родина
#карты