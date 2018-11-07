Кэри Фукунага превратит фильм "Исследователи" в сериал

Кэри Фукунага и автор "Истории призрака" превратят олдскульный детский сайфай в сериал.

В 1985 году режиссер Джо Данте, автор примечательных мини-шедевров "Пиранья", "Вой", а также золотоносной дилогии "Гремлины", выпустил эпохальный в своем скромном фантазерском величии подростковый "под Спилберга" научно-фантастический фильм "Исследователи", где главные роли сыграли юные Итан Хоук и Ривер Феникс.

Однако картине не повезло в прокате - чуть раньше вышел фильм Роберта Земекиса "Назад в будущее", который похоронил "Исследователей".

По сюжету два друга-"кулибина", одержимые космосом, собирают из мусорных запчастей настоящий космический корабль. Уже первый экспериментальный полет оборачивается долгожданной встречей с инопланетной цивилизацией, однако у ребят появляются конкуренты, преследующие те же цели.

Как сообщает Deadline, Кэри Фукунага ("Безродные звери", сериалы "Настоящий детектив", "Маньяк" и Дэвид Лоури ("История призрака", "Старик и ружье", сериал "Ошибки прошлого") подготовят сценарий пилотной серии. Если проект будет запущен, один из них возглавит съемочный процесс.

Основная сложность на данном этапе состоит в том, что оба режиссера по уши в работе: Фукунага занимается подготовкой очередного Джеймса Бонда, а Лоури подписался на эпический фэнтези-проект The Green Knight для компаний BRON Studios и A24.