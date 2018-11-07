Лавров счел санкции США в отношении Ирана нелегитимными

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что санкции США против Ирана являются не только абсолютно нелегитимными, но и не соответствуют положению решения Совбеза ООН. Дипломат добавил, что способы обхода эмбарго будут найдены.

Лавров отметил, что соглашение по иранскому атому продолжает действовать и имеет силу для всех его участников, которые прорабатывают механизмы, позволяющие продолжать выполнять положения этого документа и без участия США.

По его словам, ведение диалога на языке ультиматума - недопустимо, передает РИА Новости.

Администрация президента США Дональда Трампа пятого ноября ввела второй пакет санкций против Ирана, который в Америке уже назвали "самым мощным в истории". Ограничительные меры будут направлены на возможность Исламской Республики экспортировать нефть. При этом эмбарго предусматривает запрет к доступу на рынок США всем государствам, организациям и компаниям, продолжающим импортировать иранское "черное золото" или вести расчеты с банковскими структурами Ирана. В том числе США наложили ограничения на зарегистрированный в России "Мир Бизнес Банк" - "дочернюю" структуру одного из иранских банков.