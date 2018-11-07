Названы первые победители 25-го минского кинофестиваля "Лiстапад"

Победителем конкурса национальных киношкол "Лiстапада-2018" стал фильм "Та же боль". На награждении в музее кинорежиссер Петер Санд Магнуссен рассказал, что в фильме он хотел донести мысль, что, когда люди вместе, можно найти выход из любой ситуации. "Моя картина рассказывает о ситуации, которую я сам пережил, поэтому мне была важна реакция зрителей и понимание, что я не один. В центре сюжета - история двух приятелей, которых в детстве бросили отцы, поэтому у них одна боль. Они решают снять об этом фильм. Мацей собирается встретиться со своим отцом и вызвать того на откровенный разговор о прошлом. Во время съемок молодые люди понимают, что планы вовлечь отца Мацея в проект провалились. Петер вспоминает собственного отца, и обе истории переплетаются. Боль разделена, и отцы уже не имеют значения. Остается лишь дружба между брошенными когда-то детьми".

Петер Санд Магнуссен родился в Копенгагене в 1988 году. Начинал карьеру в Дании как второй режиссер фильмов Мартина Вернера, Йеппе Рёнде, Мартина де Тура и др. В 2015 году переехал в Берлин, где вскоре снял первый короткометражный фильм "Человек внутри". После этого поступил в Польскую национальную школу кино, телевидения и театра в Лодзи. В настоящее время учится на втором курсе на кафедре режиссуры.

- Я родом из Дании, но учусь в Польше в национальной школе кино, телевидения и театра в Лодзи - это старая, но хорошая школа. Я удивлен, что победил, потому что на кинофестивале представлены сильные фильмы, в том числе из моей школы, - рассказал Петер Санд Магнуссен.

В этом году конкурс национальных киношкол оценивали белорусский киновед Мария Костюкович, продюсер, режиссер-документалист из Латвии Илона Бичевска и глава отдела фестивалей и продаж Немецкой академии кино и телевидения в Берлине Йозефина Зеттмахер.

- Петер Санд Магнуссен так показал свою историю, что я разделила его эмоции. И важно даже не то, что он разобрался в своих отношениях с отцом, а то, что автор и герой фильма стали друзьями, - отметила председатель жюри Йозефина Зеттмахер.

В программу молодого документального кино вошли 25 студенческих работ из 12 европейских киношкол. Конкурс включал в себя презентации школ, просмотр фильмов и обсуждение с авторами. Зрители познакомились со студенческими работами старейших европейских киношкол: факультета кино и телевидения Академии музыкальных искусств в Праге (FAMU), школы кино, телевидения и театра в Лодзи, мобильной киношколы Docnomads. Кроме того, Минск посетили студенты киношкол Москвы, Мадрида, Кельна, Еревана, Брюсселя, Бишкека и Киева.

"Кинофестиваль - достойный. Очень хотелось увидеть на экране молодое поколение, которое показывает героя своего времени в окружающей среде. Фильм "Та же боль" - живой и очень честный", - рассказала член жюри Илона Бичевска.

Конкурс национальных киношкол открыла белорусская лента студентки мастерской Сергея Шульги Белорусской государственной академии искусств Елены Буяковой "Один день из жизни Алеся и Алеси", а завершила конкурс лента российского режиссера Ксении Шкребы "Залом" о работе молодого человека на костромском заводе. Цель конкурса - помочь студентам и начинающим кинематографистам сориентироваться в международном пространстве документального кино.

Объявлены также победители конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападік-2018". "Золотой "Лістападік" достался ленте "Супа Модо", режиссер - Ликарион Вайнайна (Кения, Германия). За лучшую детскую роль награжден китайский актер фильма "Знает только море" Шан-Хэ Хуан. Лучшей работой взрослого актера в детском фильме признана роль Филиппо Нигро в картине "Побег в Рим" (Италия, Швейцария). Специальный приз жюри "За лучший сценарий" получила лента "На грани" режиссера Алдияра Байракимова (Казахстан). Дипломом "За лучшее операторское искусство" отмечен фильм "Товарищ ребенок" режиссера Мооники Сийметс (Эстония)".