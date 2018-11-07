УФСБ возбудило дело против врио мэра Махачкалы

Управление ФСБ России по Дагестану возбудило уголовное дело за превышение должностных полномочий в отношении врио главы Махачкалы Абусупьяна Гасанова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное сообщение ведомства.

По данным следствия, незаконными действиями Абусупьяна Гасанова при проведении аукциона на выполнение дорожно-строительных работ причинен существенный вред интересам государства. В отношении Гасанова проводятся следственные мероприятия.

Ранее "РГ" сообщала, что в кабинете временно исполняющего обязанности главы Махачкалы Абусупьяна Гасанова в здании мэрии прошли обыски. В результате были изъяты документы, а чиновник задержан в рамках дела о превышении должностных полномочий.

Гасанов был назначен врио мэра в январе после задержания своего предшественника Мусы Мусаева. Задержанный чиновник является кандидатом экономических наук, доцентом, имеет звание "Заслуженный работник транспорта Дагестана". В 2013 году до назначения на должность заммэра был министром транспорта республики.