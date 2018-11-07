В Дагестане задержали врио мэра Махачкалы

Временно исполняющий обязанности мэра Махачкалы Абусупьян Гасанов задержан в своем рабочем кабинете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Республики.

Гасанов взят под стражу после завершения оперативных мероприятий и обыска, организованных в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Напомним, сегодня в махачкалинской мэрии прошли обыски. Особое внимание было уделено именно кабинету врио главы города, который занял кресло после ареста мэра Мусы Мусаева в январе. Отметим, что задержанный чиновник является кандидатом экономических наук, доцентом, имеет звание "Заслуженный работник транспорта Дагестана". В 2013 году до назначения на должность заммэра был министром транспорта Республики.

Пресс-служба махачкалинской мэрии категорически отказалась комментировать "РГ" происходящие в администрации города события.