В России стартовало производство нового поколения BMW X4

Серийное производство BMW X4 второго поколения стартовало на калининградском заводе "Автотор".

Сейчас новая модель баварского кроссовера выпускается в двух модификациях с дизельными двигателями: двухлитровый xDrive20d (190 л.с.) и xDrive30d объемом 3 литра и мощностью 265 л.с.

В ближайшее время, как сообщили в пресс-службе "Автотора", на заводе будет освоено производство еще двух модификаций Х4 - xDrive20i и Х4 xDrive30i с бензиновым двигателем объемом 2 и 3 литра.

Перед стартом серийного производства новой модели на калининградском заводе сертифицированные специалисты компании BMW из Мюнхена провели аудит, а затем - выборочную проверку пилотной партии готовых X4. Качество признано высоким.

Автомобили BMW в Калининграде выпускаются с 1999 года, производство началось с 5-й и 7-й серий.