В Сочи ушел в отставку вице-мэр Эдуард Волков

Заместитель главы администрации Сочи Эдуард Волков написал заявление на увольнение по собственному желанию. Как сообщили в мэрии, официальной причиной является переход на новое место работы.

По данным пресс-службы мэрии курорта, переходит теперь уже экс-чиновник в коммерческую структуру.

Таким образом, глава города лишился еще одного зама. Напомним, в мэрии курорта с весны этого года прошло уже несколько арестов вице-мэров. Большую часть задержанных чиновников заподозрили в превышении полномочий при выдаче разрешений на строительство жилых домом.

Следствие по этим делам в настоящее время продолжается.