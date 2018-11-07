Совфед одобрил закон о праве парламентариев отказаться от надбавок к пенсии

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, дающий право депутатам Госдумы и членам Совета Федерации добровольно отказываться от преференций по получению надбавок к пенсиям.

Для этого, согласно тексту закона, необходимо подать заявление на имя министра труда и социальной защиты РФ. Отказ от надбавок необратим - возобновить их выплату нельзя.

По словам одного из авторов инициативы, вице-спикера Совфеда Андрея Турчака, эта мера разработана как ответ на запрос общества на социальную справедливость.

В заключении профильного комитета по регламенту и организации парламентской деятельности, также отмечается, что закон "будет способствовать дальнейшему совершенствованию механизма применения социальных гарантий, установленных для членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы".