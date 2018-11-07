Совфед одобрил закон о праве парламентариев отказаться от надбавок к пенсии

Новости

В Калининграде СК начал проверку после нападения собак на ребенка 14:35
В Дагестане задержали врио мэра Махачкалы 14:35
Названы регионы, отстающие по программе переселения из ветхого жилья 14:32
В Сочи ушел в отставку вице-мэр Эдуард Волков 14:32
Президенты России и Беларуси примут участие в саммите ОДКБ 14:30
Правительство внесло в Госдуму законопроект о микрогенерации 14:27
В Волгограде самолет совершил экстренную посадку из-за курильщика 14:22
В Саратовской области семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом 14:18
Порошенко подписал закон о наказании россиян за нарушение границы 14:17
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания 14:15
Диспетчер предотвратил крупную авиакатастрофу в аэропорту Тель-Авива 14:13
За подделку документов лишат свободы на три года 14:09
Российских сенаторов пригласили посетить США 14:08
Разрушение крыла Су-57 сняли на видео 14:04
В Екатеринбурге загорелось оборонное предприятие 14:02
В Мурманской области мать оставила глухонемого ребенка в лесу 13:55
На Кубани осудят директора фирмы за обман дольщиков на 1 млрд 13:55
Много фото: названа "Женщина года" 13:45
В Германии двое мужчин обвиняются в краже сотни биотуалетов 13:43
Работа карельского фотографа победила в фотоконкурсе дикой природы 13:41
В Театре на Юго-Западе прошел показ мод 13:39
В МВФ отметили стабильность белорусской экономики 13:35
Украинец Сущенко этапирован в кировскую колонию 13:34
Счетная палата предупредила о рисках неисполнения ряда ФЦП в 2018 году 13:32
В Венеции от наводнения спасли гобелены стоимостью 1 млн евро 13:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
07.11.2018 13:30
Рубрика: Власть

Совфед одобрил закон о праве парламентариев отказаться от надбавок к пенсии

Текст: Галина Мисливская

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, дающий право депутатам Госдумы и членам Совета Федерации добровольно отказываться от преференций по получению надбавок к пенсиям.

Фото: Depositphotos.com
С 2019 года люди предпенсионного возраста не будут платить налог на дом

Для этого, согласно тексту закона, необходимо подать заявление на имя министра труда и социальной защиты РФ. Отказ от надбавок необратим - возобновить их выплату нельзя.

По словам одного из авторов инициативы, вице-спикера Совфеда Андрея Турчака, эта мера разработана как ответ на запрос общества на социальную справедливость.

В заключении профильного комитета по регламенту и организации парламентской деятельности, также отмечается, что закон "будет способствовать дальнейшему совершенствованию механизма применения социальных гарантий, установленных для членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы".

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Пенсии и пособия Законодательная власть Совет Федерации Изменение пенсионного законодательства
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

С-300 в Сирии привели в боевую готовность
Спецслужбы РФ предотвратили несколько терактов во время ЧМ-2018
Коллекторы возьмутся за долги за свет и газ
Названы регионы с самым качественным отдыхом
Российская ракета вывела на орбиту европейский метеоспутник