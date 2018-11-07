Тест-драйв Rolls-Royce Phantom: Король едет

Все мы видели Rolls-Royce Phantom живьем. Не потому, что этих машин много. А потому, что наблюдатель точно запомнит неспешно проплывающее мимо него тускло поблескивающее в огнях города огромное вытянутое тело, поражающее своей монументальной красотой и грацией. Редкие счастливчики даже сидели в этом автомобиле - например, на презентации или премьерном показе. Но проехать на Rolls-Rolls Phantom, почувствовать себя в шкуре его владельца - удовольствие, доступное единицам. "РГ" провела день с самым роскошным автомобилем в мире.

Стоимость

Наверное, надо сразу же ответить на самый животрепещущий вопрос. Этот вопрос: "Сколько?". Отвечаем без обиняков: тестовый короткобазный Rolls-Royce Phantom стоит 45 миллионов рублей. Длиннобазная версия обойдется дороже.

45 миллионов - это столько, сколько я не заработаю за всю жизнь. Это цифра, применимая скорее к шикарной недвижимости в центре Москвы, но уж никак не к автомобилю. Тем не менее, несмотря на свою давящую огромность, этот ценник малозначим, поскольку отражает лишь то, сколько может стоить среднестатистический Phantom с "полным фаршем".

Да, тестовый автомобиль обладал всем набором опций, который можно заказать для Phantom, но загвоздка в том, что Rolls-Royce, как правило, не бывает среднестатистическим, и основной вклад в итоговую стоимость седана вносят не технические навороты, а персонализация авто. И "наперсонализировать" вы его можете хоть на 45, хоть на 145, хоть на 245 миллионов рублей. Были бы деньги и фантазия.

Интерьер

Я открываю дверь Phantom и погружаюсь в мир ультимативной роскоши. Закрываются двери, даже передние, кстати, с кнопки. Проем настолько широк, что дотянуться до створки не представляется возможным. Поэтому - легкое касание клавиши на тыльной стороне козырька, окаймляющего переднюю панель, и дверь бесшумно приходит в движение.

С виду внутреннее убранство самого роскошного седана в мире изменилось по минимуму. Rolls-Royce консервативен и чтит традиции. Та же монументальная центральная консоль, на которой практически отсутствуют управляющие элементы.

Знаменитый блок управления климат-контролем без указания заданной температуры. Британцы утверждают, что это лишняя информация, а пассажир должен лишь понимать, чего он хочет - тепла или прохлады. Причем климат-контроль в машине восьмизонный! Каждый человек в салоне может отдельно задать температуру для ног и верхней части тела.

Все та же выезжающая из недр центрального подлокотника панель со стилизованной на островной манер шайбой мультимедийки от BMW iDrive. Органы управления сделаны потайными по той же причине, почему на климат-контроле нельзя задать точную температуру. Ничто лишнее не должно отвлекать вас от своих мыслей и наслаждения поездкой. Когда вам понадобится что-то посмотреть на центральном дисплее, управляющие элементы тут же окажутся под рукой. А когда они вам не нужны - пусть не мозолят глаза. Сам дисплей, кстати, тоже можно убрать.

Однако дьявол, как ему и полагается, кроется в деталях. Панель приборов отныне цифровая. Когда я впервые увидел ее, то был шокирован. На российском презентации седана я разговаривал с шеф-дизайнером экстерьера Phantom VIII поколения Феликсом Килбертусом и, разумеется, задал ему вопрос про приборку. Он ответил так: "Марка Rolls-Royce очень внимательно относится к новым технологиям, к техническому развитию. Мы не ретрограды".

Одно можно утверждать наверняка: если RR берет какую-либо технологию на вооружение, значит, эта технология доведена до совершенства. Дисплей приборной панели нового Phantom действительно идеален. Впервые на автомобиле я наблюдаю экран, на котором невозможно разглядеть пиксели. Прям Retina со сверхвысоким значением ppi. Второй плюс - в Rolls-Royce воздержались от создания нескольких тем оформления для приборки. Она всегда предстает перед вами в одном дизайне - темно-зеленые цвета, лаконичная отрисовка и фантастическое внимание к мелочам. Так, на стрелке спидометра (виртуальной, как вы помните) находится маленькая прорезь, и когда стрелка движется, можно наблюдать, как цифры проскальзывают под ней.

Следующее нововведение - из области искусства. Речь идёт от так называемой "галерее", то есть части торпедо напротив переднего пассажира. В Rolls-Royce посчитали большим упущением, что в современной автомобильной промышленности эта площадь никак не используется, а является в большинстве случаев простым куском пластика, иногда с полоской дерева.

Британцы предложили персонализировать это пространство и назвали его галереей. И там может располагаться, без преувеличения, все что угодно. Хотите картину вашего любимого современного художника? Бэнкси, например. Нет проблем. Осталось только добыть ее на аукционе. Или репродукцию чего-то из мировой классики? Нет ничего проще. А если вы владеете оригиналом, и он не слишком велик, можно смонтировать в галерею и его. Отделка драгоценными металлами и камнями, фрески, инсталляции, скульптурные композиции...

В тестовом седане галерея была отделана непритязательным относительно всего выше перечисленного фактурным алюминием.

Теперь понимаете, почему ценник в 45 миллионов рублей в контексте Rolls-Royce Phantom не имеет значения?

На ходу

Phantom восьмого поколения построен на новой платформе, в основе которой лежит пространственная рама. На ней же базируется первый кроссовер марки Cullinan. Впоследствии все модели Rolls-Royce перенесут на эту платформу, и бренд полностью откажется от несущих кузовов.

Двигатель - разумеется, V12 канонического объема 6,75 литра или, как его ещё называют, 6¾. Однако здесь тоже есть нововведения - впервые в истории марки этот мотор стал битурбированным. Отдача - 571 лошадиная сила и 900 Нм крутящего момента.

Чтобы разогнаться до 100 км/ч, короткобазному седану требуется 5,1 секунды, а длиннобазному - 5,2 секунды. Впрочем, вряд ли эти значения важны: сложно представить человека, который будет участвовать в дрэге на Phantom. А для автомобиля, чья функция заключается в комфортном перемещении людей на втором ряду, седан от RR более чем динамичен. Привод - исключительно задний. Полноприводной трансмиссии не предусмотрено. Традиции, сэр.

Когда садишься в Phantom и закрываешь двери, первое ощущение, которое тебя настигает, - ты сидишь в абсолютной, оглушающей, пуленепробиваемой тишине. Нередко в тест-драйвах можно прочитать строчку про то, что "движка не слышно". Чаще всего это гипербола. Так вот, если кто-то скажет вам подобное про Phantom, знайте, что никакого преувеличения в его словах нет. ДВС в этом седане работает не громче, чем в Tesla, в которой его нет.

Подобный уровень шумоизоляции удивителен, но ожидаем. В восьмом поколении Phantom, несмотря на переход на новую современную платформу, поправился относительно предшественника. Все потому, что в текущей генерации седана используется 130 кг звукопоглощающих материалов! Даже в родных шинах Continental есть шумопоглощающие вставки. Итог - разговоры не шепотом в этой машине воспринимаются воплями в библиотеке.

Двигатель становится слышно лишь в одном случае - когда вы нажимаете педаль газа в пол. И где-то далеко-далеко раздается басовитое урчание V12, чуть слышно, но ощутимо, как будто его накрыли тысячей подушек.

Что касается плавности хода, то она феноменальная. Да, опять же, такое можно сказать про множество хороших автомобилей представительского класса, но нужно проехать на Phantom, чтобы ощутить огромную пропасть, лежащую между ними и фирменной мягкостью "ковра-самолета" от Rolls-Royce.

Реакции задемпфированы донельзя. Настолько, что за рулем становится даже немного дискомфортно. Давишь на акселетатор, под которым скрываются почти 600 "коней", и… ничего не происходит. По ощущениям. Хотя значения на спидометре сменяют друг друга очень быстро. Но ни резкого подхвата, ни тем более рывка здесь нет. Просто только что вы стояли на месте, а спустя несколько секунд, которые будто выпали из памяти, уже едете, нет, парите со скоростью 100 км/ч.

Руль непривычно большого диаметра, с тоненьким, толщиной со спицу, ободом, и совсем невесомый. Еще одна отсылка ко временам, когда деревья были большими, а автомобили - настоящими.

Второй ряд

"Осторожно, двери закрываются", - покупай я Phantom, я бы попросил британцев запрограммировать проигрывание такого объявления каждый раз, когда я касаюсь расположенной на задней стойке кнопки, по нажатию которой захлопываются распахивающиеся в обратную сторону створки. Закрытие дверей на Rolls-Royce - целый ритуал и визитная карточка марки. А в восьмом поколении флагмана была добавлена функция автоматического захлопывая дверей снаружи.

Слегка касаешься сенсора на ручке двери, и она приходит в движение. Кстати, говорят, что открытие задних дверей в обратную сторону - не просто "фишка" и элемент эпатажа, но вполне обоснованный рациональный прием. Нередко этими авто владеют знаменитости, и когда они приезжают на публичные мероприятия, где беснуется толпа фанатов/папарацци/недовольных или любая другая толпа, распахивающиеся в разные стороны передняя и задняя двери обеспечат пассажиру возможность беспрепятственно выйти из машины и сделать первый шаг спокойно.

Второй ряд в Phantom - квинтэссенция философии Rolls-Royce. Тончайшая полуанилиновая кожа, алюминий, дерево, и полное отсутствие лишних деталей, которые могли бы привлекать к себе необоснованное внимание. Шайба управления мультимедийной системой кроется под крышечкой в подлокотнике, сами экраны элегантно спрятаны под деревянными столиками, в сложенном состоянии прилегающими к спинкам передних кресел. На окнах - не сетчатые "шторки", выезжающие снизу, как в любом представительском седане, а настоящие шторы из тяжелой, плотной ткани, способной обеспечить полную темноту в салоне.

Посадка в Phantom отличается от таковой в седанах для простых смертных. На втором ряду вы сидите таким образом, что ваша голова сбоку полностью перекрывается задней стойкой, и бокового обзора попросту нет. На задней стойке на уровне головы сидящего расположено фальш-окно. На самом деле, это зеркало, призванное компенсировать недостаток света. В чем проблема с установкой в обычного стекла, а не зеркала? В приватности. Представители "того мира", что за стеклом, не должны видеть ваше лицо.

Подогрев, вентиляция, массаж? Оставьте эти пошлости. Разумеется, в Phantom это все есть, такие базовые опции просто не обсуждаются. При этом места для ног здесь, разумеется, хватает, но я бы не сказал, что его больше, чем, например, в длиннобазном Mercedes-Benz S-Class. Однако напрямую сравнивать эти автомобили - все равно что поставить рядом отель Националь и новомодную стекляшку из Сити. Да, в последней, вполне возможно, быстрее Wi-Fi, но нет атмосферы и истории.

Как сказал мне в давнишнем разговоре региональный директор Rolls-Royce Motor Cars Джеймс Крайтон: "Мы не продаем автомобили. Мы продаем стиль жизни". С тех пор ничего не изменилось.