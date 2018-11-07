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07.11.2018 22:27
Рубрика: В мире

Трамп подтвердил полноформатную встречу с Путиным на G20

Текст: Игорь Дунаевский

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита "группы двадцати" в Аргентине, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря. Об этом он рассказал в среду на пресс-конференции в Белом доме, посвященной подведению итогов промежуточных выборов в конгресс США.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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При этом Трамп сообщил, что ранее планировавшаяся отдельная встреча двух лидеров в Париже 11 ноября, где пройдут мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, вероятно, не состоится: "Не думаю, что у нас будет время (пообщаться в Париже. - Прим. ред.) отдельно". В то же время, по его словам, "в очень скором времени" пройдет саммит "группы двадцати", где два лидера "собираются встретиться".

Он назвал "очень, очень хорошими" переговоры с Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля 2018 года, напомнив, что там обсуждались вопросы безопасности, урегулирования конфликтов в Сирии и на Украине.

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