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07.11.2018 10:23
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen показал новый пикап Tarok

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Volkswagen презентовал концепт пикапа Tarok, который планируется запустить в серию. Премьера прошла на автосалоне в бразильском Сан-Паулу.

Полноприводный пикап с независимой подвеской собран на платформе MQB, имеет длину около пяти метров (для сравнения, длина Amarok - 5,3 метра, Renault Duster Oroch - около 4,7 метра) и максимальную нагрузку около тонны.

Фото: Виктор Смеюха/РГ
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Tarok может перевозить длинномерные (до 2,8 метра) грузы - это возможно, если сложить задние сиденья, опустить панель, расположенную за ними, и задний борт.

Концепт пикапа оснастили 1,4-литровым четырехцилиндровым двигателем TSI мощностью 150 л.с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Однако производитель уточнил, что серийная модель получит 2-литровый турбодизельный агрегат на те же 150 л.с. Также презентованный автомобиль имеет цифровую кабину с виртуальной панелью, стеклянную крышу и ряд технологических новшеств.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

По словам главного дизайнера Volkswagen Клауса Бишоффа, Tarok - первый пикап, объединяющий стилистику городского кроссовера с аутентичным дизайном внедорожников.

Фото: Юрий Зубко / РГ
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Производство пикапа начнется в ближайшее время в Бразилии. В Volkswagen отметили, что автомобиль, скорее всего, будет представлен и за пределами южноамериканского рынка.

Ранее стало известно, что Volkswagen намерен расширить сегмент SUV в своем модельном ряду.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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#Volkswagen