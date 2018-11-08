Лавров прокомментировал повестку встречи Путина и Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не стал называть вопросы, которые планируют обсудить в ходе предстоящей встречи президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп.

По словам руководителя российского внешнеполитического ведомства, повестка мероприятия будет насыщенная, и стороны затронут ту проблематику, которую сочтут нужной.

"Вопросов на повестке дня много, президенты будут обсуждать то, что сочтут необходимым", - цитирует ТАСС слова Сергея Лаврова.

Напомним, что российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп пообщаются в Париже 11 ноября. Политики приедут во Францию по случаю торжеств в честь столетия со дня окончания Первой мировой войны. Впрочем, встреча Путина и Трампа там пройдет на ногах и будет недолгой.

Полномасштабные переговоры первым лицам России и США предстоит провести на полях саммита "двадцатки" в Аргентине, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе.