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08.11.2018 07:35
Рубрика: В мире

"Нафтогаз" потребовал через суд компенсации у правительства Украины

Текст: Евгений Гайва
Поставки газа населению Украины по ценам ниже рыночных должны быть компенсированы правительством Украины, считают в Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины". Взыскать компенсацию в размере более 6,6 миллиарда гривен (236 миллионов долларов) компания пытается в суде.

Как следует из материалов дела, "Нафтогаз" в октябре подал иск в Хозяйственный суд к правительству. В компании считают, что в четвертом квартале 2015 года правительством не был создан механизм компенсации специальных обязательств по поставкам газа населению. Бездействие кабинета министров Украины нанесло ущерб "Нафтогазу".

Фото: Александр Максименко / РИА Новости
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Цены на газ и тепловую энергию для населения Украины установлены ниже рыночных, хотя периодически происходит их пересмотр в сторону повышения. В то же время Международный валютный фонд выставляет требования о повышении цен до рыночного уровня как условие выдачи кредитов. Последний раз цены на газ для украинского населения повышались первого ноября этого года на 23,5 процента.

Стоимость газа для населения Украины зависит от установленных нормативов потребления. Так, при наличии централизованного горячего водоснабжения цена составляет 8,55 тысячи гривен (20,3 тысячи рублей) за тысячу кубометров при нормативе потребления 3,3 кубометра в месяц на человека. В случае отсутствия централизованного горячего водоснабжения норматив расходования газа повышается до 5,4 кубометра на одного человека в месяц.

В мире экс-СССР Украина Экономический кризис на Украине
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