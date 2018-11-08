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08.11.2018 14:03
Рубрика: Легковые авто

Названа дата премьеры обновленной Mazda 3

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба Mazda. Фото: Пресс-служба Mazda.
Фото: Пресс-служба Mazda.

Новое поколение Mazda 3 будет представлено на автосалоне в Лос-Анджелесе, который пройдет с 30 ноября по 9 декабря.

Автомобиль создан в соответствии с инновационной концепцией дизайна KODO (душа движения), основанной на японской эстетике. По утверждению производителя, она выдержана в новой Mazda3 максимально полно.

Фото: Ренат Закиев / РГ
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Подробные технические характеристики автомобиля пока не раскрываются: уточняется лишь, что они "выведены на новый уровень". "Тройка" получит архитектуру нового поколения Skyactiv-Vehicle и двигатели Skyactiv, в которых, как ожидается, будет применена инновационная разработка - воспламенение бензо-воздушной смеси от сжатия.

В компании отметили, что с презентации новой Mazda 3 начнется череда премьер нового поколения автомобилей бренда.

Ранее были озвучены российские цены на обновленную Mazda 6. Также производитель раскрыл информацию о том, что обновленная Mazda CX-5 получила турбомотор.

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#Mazda