Названа дата премьеры обновленной Mazda 3

Новое поколение Mazda 3 будет представлено на автосалоне в Лос-Анджелесе, который пройдет с 30 ноября по 9 декабря.

Автомобиль создан в соответствии с инновационной концепцией дизайна KODO (душа движения), основанной на японской эстетике. По утверждению производителя, она выдержана в новой Mazda3 максимально полно.

Подробные технические характеристики автомобиля пока не раскрываются: уточняется лишь, что они "выведены на новый уровень". "Тройка" получит архитектуру нового поколения Skyactiv-Vehicle и двигатели Skyactiv, в которых, как ожидается, будет применена инновационная разработка - воспламенение бензо-воздушной смеси от сжатия.

В компании отметили, что с презентации новой Mazda 3 начнется череда премьер нового поколения автомобилей бренда.

Ранее были озвучены российские цены на обновленную Mazda 6. Также производитель раскрыл информацию о том, что обновленная Mazda CX-5 получила турбомотор.