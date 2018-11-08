Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в Калифорнии

Полицейские установили личность преступника, который открыл стрельбу в городе Таузанд-Окс штата Калифорния. В результате трагедии погибли как минимум 13 человек, включая помощника шерифа.

Как передает телеканал ABC News, перестрелку в баре Borderline Bar & Grill, где проходила студенческая вечеринка, устроил 29-летний мужчина. Он использовал пистолет 45 калибра и дымовую шашку. Власти в интересах расследования не раскрывают его имя. Правоохранители продолжают выяснять детали случившегося и прорабатывают версию теракта.

В момент ЧП в ресторане находились сотни людей, которые в попытке спастись разбивали стульями окна и выпрыгивали со второго этажа. Очевидцы рассказывают, что убийца сделал около 30 выстрелов и при этом не проронил ни слова. Вокруг было огромное количество крови.

Число раненых точно не установлено. Некоторые из пострадавших самостоятельно добрались до больниц, где врачи им оказали необходимую помощь.

Российские дипломаты в Вашингтоне пытаются установить, есть ли среди убитых и раненых во время стрельбы в Калифорнии граждане РФ. Об этом сотрудники посольства написали в своем Twitter.