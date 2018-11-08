Посольство РФ узнает, пострадали ли россияне во время стрельбы в США

Российские дипломаты в Вашингтоне пытаются установить, есть ли среди пострадавших в результате массовой стрельбы в городе Таузанд-Окс штата Калифорния граждане РФ. Напомним, что в результате трагедии погибли как минимум 13 человек.

"Посольство выясняет, были ли среди пострадавших в стрельбе в пригороде Лос-Анджелеса граждане России. В госдеп направлен соответствующий запрос", - написали представители дипмиссии в Twitter.

ЧП произошло на студенческой вечеринке в местном баре Borderline Bar & Grill, когда там находились сотни молодых людей. Некоторые из них выбивали стульями окна и выпрыгивали из помещения, чтобы спастись.

Количество раненых точно не установлено. Некоторые из пострадавших самостоятельно добрались до больниц, где врачи им оказали помощь.

Стрельбу открыл мужчина в возрасте 29 лет. Мотивы убийцы неизвестны. По некоторой информации, злоумышленник использовал пистолет 45 калибра и дымовые шашки. Очевидцы насчитали порядка тридцати выстрелов и рассказывают о большом количестве крови вокруг.

Расследование инцидента продолжается. Полиция отрабатывает версию теракта.