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08.11.2018 19:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

После спорной ампутации воронежской пенсионерке удалили вторую ногу

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Воронежские медики настаивают, что лечение, предписанное 89-летней пенсионерке, было верным. Напомним, скандал разгорелся после того, как 4 ноября пациентка поступила в городскую больницу № 3 с гангреной правой стопы, а врачи отрезали ей левую ногу до бедра.

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- Женщину осмотрел хирург. Обе ноги имели необратимые поражения. В виду сложности ситуации были привлечены другие члены дежурной бригады, проведен консилиум. Пациентка испытывала сильные боли в левой ноге. Было принято решение о проведении ей срочной операции по ампутации левой ноги. По фото, представленном в СМИ сыном нашей пациентки, у людей, не имеющих медицинского образования, может сложиться впечатление, что левая нога не сильно поражена, однако специалистам было очевидно, что это опасная форма гангрены, то есть состояние, угрожающее жизни. Пациентке оказали всю необходимую в сложившейся ситуации помощь, - рассказал главврач больницы Сергей Шамсутдинов.

7 ноября женщине удалили вторую ногу. Еще до этого ее сын обратился в правоохранительные органы, СКР возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 118 УК РФ).

- Факт возбуждения уголовного дела не является доказательством вины врача. Все обстоятельства будут установлены по результатам расследования. При этом перед следствием стоит задача не допустить необоснованного привлечения к уголовной ответственности медицинских работников, а также нарушения прав пациентов и врачей, - пояснила представитель управления СКР по Воронежской области Ольга Бовт.

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