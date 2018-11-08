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08.11.2018 18:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил дело по факту аварийной посадки Ми-8 под Тверью

Текст: Элина Труханова (Тверь)
Фото: Пресс-служба московской СУ на транспорте СК РФ Фото: Пресс-служба московской СУ на транспорте СК РФ
Фото: Пресс-служба московской СУ на транспорте СК РФ

Следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело в связи с жесткой посадкой вертолета Ми-8 в Тверской области.

Фото: depositphotos.com
По факту жесткой посадки самолета под Архангельском возбудили дело

Дело возбуждено Московским межрегиональным СУ на транспорте по части 2 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".  На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

По предварительным данным, 8 ноября вертолет Ми-8 авиакомпании "Баркол" примерно в 12.29 совершил жесткую посадку в лесу в Жарковском районе Тверской области, вблизи деревни Бобыльщина. На борту воздушного судна,  направленного в регион для мониторинга магистрального газопровода, находились четыре человека. В результате аварии один человек - бортмеханик - погиб, трое травмированы. Вертолет получил значительные повреждения.

В связи с инцидентом проверку исполнения законодательства о безопасности полетов начала Тверская межрайонная транспортная прокуратура.

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