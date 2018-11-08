СК возбудил дело по факту аварийной посадки Ми-8 под Тверью

Следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело в связи с жесткой посадкой вертолета Ми-8 в Тверской области.

Дело возбуждено Московским межрегиональным СУ на транспорте по части 2 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека". На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

По предварительным данным, 8 ноября вертолет Ми-8 авиакомпании "Баркол" примерно в 12.29 совершил жесткую посадку в лесу в Жарковском районе Тверской области, вблизи деревни Бобыльщина. На борту воздушного судна, направленного в регион для мониторинга магистрального газопровода, находились четыре человека. В результате аварии один человек - бортмеханик - погиб, трое травмированы. Вертолет получил значительные повреждения.

В связи с инцидентом проверку исполнения законодательства о безопасности полетов начала Тверская межрайонная транспортная прокуратура.