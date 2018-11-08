В квартире подозреваемого в убийстве москвички и ее сына прошли обыски

Следователи нашли важные улики против 30-летнего жителя Москвы, которого обвиняют в жестоком двойном убийстве. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы, в дома подозреваемого нашли одежду убитой женщины и ее 12-летнего сына.

Как и когда вещи оказались в доме подозреваемого, еще предстоит выяснить. Обыски в его квартире продолжаются. Оперативники собирают и другие доказательства вины предполагаемого убийцы. В ближайшее время его допросят в следственном отделе.

Напомним, что женщину и ее сына убили в квартире на улице Софьи Ковалевской. Тела нашли вчера вечером. Потерпевшие погибли от множественных ножевых ранений, при этом орудие осталось на месте преступления. Ранее следователи встретились с 38-летним знакомым женщины, но он оказался непричастен к убийству.