За убийство матери и сына в Москве задержан рецидивист

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в жестоком двойном убийстве на севере Москвы. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД столицы, сейчас мужчину везут в следственный отдел.

В главке полиции уточнили, что задержанный - уроженец Москвы. В последнее время он жил в Московской области. По предварительным данным, подозреваемый ранее был судим за ряд тяжких преступлений. Каковы могли быть его мотивы, пока не сообщается.

Ранее проходила информация о том, что к преступлению мог быть причастен 38-летний житель Владимирской области, который был вхож в дом погибших. Выяснилось, что к убийству на улице Софьи Ковалевской он отношения не имеет.

Напомним, что тела женщины и ее 12-летнего сына были найдены вчера в квартире на севере столицы. Потерпевшие погибли от множественных ножевых ранений. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил лучшим сотрудникам криминалистического центра оказать помощь московским следователям в скорейшем задержании преступника.