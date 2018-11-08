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08.11.2018 16:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

За убийство матери и сына в Москве задержан рецидивист

Текст: Сергей Бабкин

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в жестоком двойном убийстве на севере Москвы. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД столицы, сейчас мужчину везут в следственный отдел.

Фото: Ильгиз Калимулин/ТАСС
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В главке полиции уточнили, что задержанный - уроженец Москвы. В последнее время он жил в Московской области. По предварительным данным, подозреваемый ранее был судим за ряд тяжких преступлений. Каковы могли быть его мотивы, пока не сообщается.

Ранее проходила информация о том, что к преступлению мог быть причастен 38-летний житель Владимирской области, который был вхож в дом погибших. Выяснилось, что к убийству на улице Софьи Ковалевской он отношения не имеет.

Напомним, что тела женщины и ее 12-летнего сына были найдены вчера в квартире на севере столицы. Потерпевшие погибли от множественных ножевых ранений. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил лучшим сотрудникам криминалистического центра оказать помощь московским следователям в скорейшем задержании преступника.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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