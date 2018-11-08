МЧС: При жесткой посадке Ан-2 серьезных травм никто не получил

Во время вынужденной посадки самолета Ан-2 в 50 километрах от Архангельска пострадал один из пассажиров.

- У пострадавшего вывих локтевого сустава. Серьезных травм никто из находившихся на борту не получил, - сообщила "РГ" сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Архангельской области Анна Григорьева.

По уточненным данным, самолет совершал рейс по маршруту Архангельск - Долгощелье - Сояна - Мезень.

По расписанию он должен был вылететь из архангельского аэропорта Васьково в 10.00, но вылет задержался более чем на час. На борту находились 13 человек, включая двух членов экипажа.

В аэропорту Мезени десять пассажиров ждут самолета, но никто им ничего не объясняет. Телефон в аэропорту Мезени не работал, его включили только около 13.00.