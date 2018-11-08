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08.11.2018 14:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

По факту жесткой посадки самолета под Архангельском возбудили дело

Текст: Вера Черенева (Архангельская область)

Уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта" возбуждено по факту жесткой посадки самолета под Архангельском, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.

Сейчас на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, начаты следственные действия.

Фото: Пресс-служба аэропорта Воронеж
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По предварительным данным, самолет Ан-2, на борту которого находилось 13 человек, включая двух членов экипажа, вылетел из аэропорта Васьково в сторону Мезени.

Вскоре после взлета борт совершил аварийную посадку, причиной которой могло стать обледенение фюзеляжа. В 50 километрах от аэропорта пилот смог посадить самолет.

В результате ЧП травмы легкие травмы получил один человек. Остальные пассажиры, по данным регионального управления МЧС, не пострадали.

В данное время все пассажиры доставлены в Архангельск. Двое членов экипажа остаются на месте аварийной посадки. За ними вылетел вертолет спасателей.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Авиакатастрофы
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