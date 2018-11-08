Пассажиров аварийно севшего Ан-2 доставили в Архангельск

Вертолет Ми-8 Вологодского авиаотряда доставил пассажиров самолета Ан-2, пострадавших при жесткой посадке, в аэропорт Архангельск.

- Пассажиров с места ЧП эвакуировал вологодский спецборт службы обеспечения полетов и спасания воздушных судов, который дежурит на случай таких происшествий, - сообщил "РГ" источник в правительстве Архангельской области.

За экипажем на место вынужденной посадки Ан-2 отправился другой вертолет Ми-8 2-го Архангельского объединенного авиаотряда.

Среди пассажиров Ан-2 находилась бывшая заведующая фельдшерско-акушерским пунктом села Долгощелье Светлана Шуваева. Она оказала помощь пассажиру, травмировавшему локоть при вынужденной посадке.

В данное время пассажиров самолета осматривают врачи. У здания аэровокзала дежурит бригада "скорой".