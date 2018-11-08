По факту жесткой посадки самолета в Поморье начата проверка СК

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку в связи с жесткой посадкой пассажирского самолета Ан-2 под Архангельском, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, пассажирский самолет, на борту которого находились 13 человек, включая двух членов экипажа, совершил рейс из Архангельска в село Долгощелье Мезенского района.

Но вскоре после взлета борт совершил вынужденную посадку в 50 километрах от архангельского аэропорта Васьково. Ранее в качестве причины вынужденной посадки называлось обледенение фюзеляжа.

Сейчас из столицы Поморья на место жесткой посадки вылетел вертолет.