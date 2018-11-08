С места аварии Ан-2 в Поморье госпитализировали спасателя с инфарктом

Один из членов спасательной бригады, участвовавший в эвакуации экипажа и пассажиров самолета Ан-2, госпитализирован в Первую городскую больницу с острым инфарктом. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Врач-спасатель считается вторым пострадавшим в ходе спасательной операции. Один из пассажиров самолета был доставлен в областную больницу с переломом плеча. Для более полного обследования госпитализированы также женщина с ребенком, но повреждений и жалоб у них нет.

Остальные пассажиры, члены экипажа и спасатели также не пострадали.

Самолет Ан-2 вылетел утром из Архангельска в село Долгощелье, но из-за погодных условий был вынужден возвращаться в аэропорт "Васьково". При подлете к нему что-то пошло не так, и самолет совершил экстренную посадку в лесополосе.