Аварийно севший под Архангельском самолет получил сильные повреждения

Самолет Ан-2, который совершил жесткую посадку в пятидесяти километрах от аэропорта Васьково, оказался частично разрушен.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в оперативном штабе ЧС, самолет Ан-2 имеет видимые повреждения.

В то же время, как отмечают в региональном управлении МЧС, в результате инцидента легкие травмы получил один из пассажиров, ему оказал помощь пассажир с медицинским образованием, находившийся среди пассажиров.

Всего на борту находилось 13 человек, включая двух членов экипажа. Рейс выполнялся по маршруту Архангельск - Долгощелье - Сояна - Мезень.

По предварительным данным, причиной вынужденной посадки стало обледенение фюзеляжа.