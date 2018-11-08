В прокуратуре рассказали о роскошных пирах Цеповяза в колонии

Вячеслав Цеповяз (в центре) со своими подельниками из банды "цапков" во время судебного процесса в Краснодаре. Фото: Владимир Аносов/РГ

В прокуратуре Амурской области провели проверку в колонии № 3, где отбывает срок один из главарей банды Цапков Вячеслав Цеповяз, и подтвердили нарушения законов в исправительном учреждении. Затем прокуратура приняла меры для устранения нарушений, сообщили в ведомстве.

- Проверка показала, что должностными лицами исправительной колонии в отношении данного осужденного ослаблен постоянный надзор за его поведением, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Амурской области. - В итоге были созданы условия для систематического нарушения Цеповязом своих обязанностей и наложенных законом запретов. Это выразилось в том, что осужденному предоставлялись очень дорогостоящие деликатесные продукты питания и ничем не обоснованные дополнительные длительные и краткосрочные свидания с родственниками, друзьями и другими людьми. Также Цеповяз имел возможность свободно пользоваться запрещенными для осужденных предметами, такими как мобильный телефон. Кроме этого, он получил доступ в служебные помещения колонии и мог пользоваться разрешенными средствами связи, но в нарушение установленного порядка. Еще он встречался с другими осужденными, отбывающими наказание в учреждении, встречаться с которыми по закону строго запрещено.

В прокуратуре пояснили, что из-за действий администрации колонии для Цеповяза были созданы комфортные условия отбывания наказания.

В том числе установлены факты переписки осужденного со своим сыном. Это происходило регулярно с разных номеров мобильных телефонов.

Последняя проверка прокуратуры в колонии за соблюдением в ней законов выполнялась в октябре этого года. Но несколькими месяцами ранее - летом - в этой же колонии состоялась еще одна проверка, которая уже тогда установила привилегированные условия содержания Цеповяза. В итоге два сотрудника колонии получили дисциплинарные взыскания.

Сейчас "продолжающиеся нарушения закона в колонии стали поводом для отправки седьмого ноября материалов проверок в следственные органы". По ним в дальнейшем планируется "возбудить уголовные дела против сотрудников исправительного учреждения" по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Превышение должностных полномочий".

Как ранее писала "РГ", сейчас Вячеслава Цеповяза поместили в штрафной изолятор.

Вячеслав Цеповяз - один из главарей банды Цапков - был осужден в 2013 году. Его приговорили к 19 годам и 10 месяцам колонии строгого режима. Наказание он отбывает в исправительном учреждении Амурской области.

С 1998 по 2010 год банда убила в станице Кущевской 19 человек. В том числе ею было совершено массовое убийство 4 ноября 2010 года, когда за одну ночь члены ОПГ убили 12 человек, включая четырех детей (самому старшему из них было 14 лет, самой младшей - 9 месяцев). Цеповяз лично в убийствах не участвовал, но знал о готовящихся преступлениях и участвовал в их планировании. Глава преступной группировки Сергей Цапок был приговорен к пожизненному заключению, но умер в следственном изоляторе, не дожив до вступления судебного решения в силу.