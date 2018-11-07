Омбудсмен в Приамурье не получала жалоб на пиршество "цапка" в колонии

Уполномоченный по правам человека в Приамурье Любовь Хащева заявила, что не получала жалоб на поведение Вячеслава Цеповяза от администрации колонии, где тот отбывает наказание. Сам Цеповяз также не обращался в аппарат омбудсмена с претензиями на условия содержания.

Комментарии омбудсмена связаны с появлением в Сети фотографии, где один из главарей банды Цапка, державшей более 10 лет в страхе станицу Кущевскую Краснодарского края, лакомится дорогими деликатесами - крабами, красной икрой, шашлыками. При этом решением суда Цеповяз осужден на 20 лет колонии строгого режима и сейчас отбывает наказание в Амурской области.

- Ни жалобы от Цеповяза на условия заключения, ни жалобы на него, связанные с какими-либо нарушениями, к нам не поступали, - приводит ТАСС слова омбудсмена Любови Хащеевой.

Как уже писала "РГ", В Амурской области следователи СК начали процессуальную проверку инцидента с Вячеславом Цеповязом, который, находясь в колонии, стал участником пиршества. По словам официального представителя СК России Светланы Петренко, председатель СК Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовные дела в отношении тех сотрудников ФСИН, которые будут заподозрены в должностных или коррупционных преступлениях в данном инциденте, связанном с Цеповязом.

В управлении ФСИН по Амурской области сообщили, что фото с участником банды "цапков" сделаны еще в 2015 году. В ведомстве не стали отрицать факт нарушения правил внутреннего распорядка исправительного учреждения. Также там подтвердили, что все материалы по данному инциденту были переданы в следственные органы.

В группировке Сергея Цапка Вячеслав Цеповяз имел кличку Злодей. Так его называли даже "свои" - те, кто находился за рамками морали и совершал преступления с особой жестокостью. Расследование уголовного дела в отношении банды "цапков" началось после массового убийства, совершенного ими 4 ноября 2010 года в станице Кущевской Краснодарского края. Тогда в доме фермера Аметова на улице Зеленой за одну ночь члены ОПГ убили 12 человек, включая четырех детей (самому старшему из них было 14 лет, самой младшей - 9 месяцев). Всего же на счету банды 19 убийств, разбойные нападения и массовые изнасилования девушек.

По данным следствия, Вячеслав Цеповяз играл в банде не менее значимую роль, чем Сергей Цапок, являясь одним из лидеров ОПГ. При этом Цеповяз отличался особой хитростью и осторожностью: лично никого не убивал, но был в курсе преступлений и участвовал в их планировании.

Одновременно Цеповяз являлся успешным предпринимателем. Принадлежащее ему хозяйство "Слава Кубани" контролировало тысячи гектаров земли, включало в себя перерабатывающие цеха и огромное количество агротехники. К 2010 году, когда Цеповяз был уже арестован и сел на скамью подсудимых, хозяйство оказалось внезапно переписано на его жену Наталью. По данным "СПАРК-Интерфакс", только за 2010-2012 годы агрокомплекс "Слава Кубани" принес супруге Цеповяза 468 миллионов рублей чистой прибыли. Эти цифры позволяют понять, какими деньгами ворочал один из лидеров ОПГ, когда был на свободе.