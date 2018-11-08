Роналду забил "МЮ" свой первый гол в Лиге чемпионов за "Ювентус"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду забил свой первый гол за туринский клуб в Лиге чемпионов.

Это произошло по ходу домашнего матча "Юве" с одной из бывших команд Роналду - английским "Манчестер Юнайтед".

Криштиану отличился на 66-й минуте, слету переправив мяч в ворота после изумительной по точности передачи Леонардо Бонуччи. Всего в еврокубках португалец отличился уже 122 раза.

Отметим, что в чемпионате Италии Криштиану, перешедший в "Ювентус" из мадридского "Реала" этим летом, забил уже семь мячей в 11 матчах.