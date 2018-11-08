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08.11.2018,  
11:08
Текст:  Николай Грищенко

Российские саперы обезвредили в Лаосе кассетные бомбы "Гуава"

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Находящиеся в Лаосе российские саперы очистили от неразорвавшихся боеприпасов производства США более десяти гектаров территории провинции Боликхамсай.

Фото: Алексей Моисеев/РГ
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"С начала операции по сплошной очистке лесистой местности в районе Кхамкет от взрывоопасных предметов очищено 10,8 гектаров территории. Всего было найдено и обезврежено более 100 взрывоопасных предметов, идентифицированных как кассетные боеприпасы BLU-26", - говорится в сообщении Минобороны России.

Отметим, что обнаруженные американские кассетные бомбы относятся к периоду Вьетнамской войны (1964 - 1973 годы), и несмотря на прошедшие годы представляют смертельную угрозу для мирного населения.

Боеприпасы BLU-26, получившие сленговое название "Гуава", выпускались размером с большое яблоко. Бомбы имели стенки из легкого сплава, в которые вплавлено 300 стальных 5,5-миллиметровых шариков, что резко повышало поражающие возможности. К примеру, если обычная мина имела поражающий эффект 30 метров, то "Гуава" поражала цели на расстоянии до 300 метров.

Напомним, что саперы Международного противоминного центра ВС России приступили к работе в джунглях Лаоса с 10 октября. Они не только производят гуманитарное разминирование, но и обучают лаосских взрывотехников. Для этой цели в населенном пункте Лак Сао развернут учебный центр.

Работа российских военных в Лаосе продлится до марта 2019 года.

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