Новости

"Краснодар" одержал волевую победу в Лиге Европы над "Стандардом" 22:45
Савченко будет ездить на встречи с избирателями в автозаке 22:38
США ввели новые персональные санкции против РФ по Украине и Крыму 22:22
Российские хоккеисты с победы начали выступление на Кубке Карьяла 22:09
Стал известен новый глава Фонда кино 21:59
Возбуждено дело в отношении сотрудников колонии, где сидит Цеповяз 21:31
Стали известны все участницы 1/8 финала женского ЧМ по шахматам 21:30
Полузатонувший норвежский фрегат сняли на видео 21:28
Косачев: РФ ответит на санкции США в политике зеркально 21:12
Профицит торгового баланса России за 9 месяцев вырос на 63% 21:10
Названы самые вдохновляющие фильмы для путешествий 21:00
Директор заболевшей Аллы Пугачевой отказалась назвать ее диагноз 21:00
Бастрыкин временно отстранил главного следователя Приморского края 20:23
В Бухаресте прошел Конгресс Международной федерации самбо 20:15
МАК расследует жесткую посадку самолета Ан-2 под Архангельском 20:07
Гидрометцентр: Снега в Москве не будет до 13 ноября 20:04
Ещенко включен в заявку "Спартака" на матч с "Рейнджерс" 20:01
Лидеры стран ОДКБ договорились увеличивать взаимные поставки оружия 20:00
Песков: Решение по кандидатуре генсека ОДКБ примут 6 декабря в Петербурге 19:59
После спорной ампутации воронежской пенсионерке удалили вторую ногу 19:56
МАК создал комиссию для расследования крушения Ми-8 под Тверью 19:54
Медведев попросил главу РЖД не хвалиться достижениями 19:47
Под Иваново сбежавшая собака напала на семилетнего ребенка 19:37
Юнкер: Ни одна страна ЕС через 30 лет не будет входить в G7 19:28
Самая прославленная женщина-каскадер Китти О’Нил умерла от пневмонии 19:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Какие регионы могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении
Какие регионы могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
08.11.2018 22:38
Рубрика: В мире

Савченко будет ездить на встречи с избирателями в автозаке

Текст: Александр Ленин

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, которая в настоящий момент находится в СИЗО, собирается принять участие в президентских выборах на Украине в 2019 году. На встречи с элеторатом она намерена ездить в автозаке.

"Не знаю, почему только сейчас об этом заговорили. И я не думаю, что властям удастся ей помешать. У нее есть своя Общественно-политическая платформа Надежды Савченко. Со своими объединениями в разных городах Украины", - рассказала Вера Савченко, сестра Надежды, которую цитирует украинское издание Strana.ua. Женщина пояснила, что Надежда Савченко пока не решила, как будет проводить предвыборную кампанию.

Савченко потребовала от генпрокуратуры Украины 1 гривну за моральный ущерб

"Мы сейчас уже ездим по Украине с предвыборной кампанией. Объединяем и информируем людей. Возможно, руководство СИЗО должно обеспечить ее общение с избирателями. Возить на автозаке на места встреч",- добавила Вера Савченко.

Напомним, что накануне Надежде Савченко продлили арест до 30 декабря. Такое решение принял Шевченковский районный суд города Киева. Она находится под стражей с 23 марта этого года. Женщину подозревают в подготовке терактов в Верховной Раде и правительственном квартале Киева совместно с руководителем украинского "Центра освобождения пленных" Владимиром Рубаном.

Защищавший Надежду Савченко адвокат Фейгин лишен статуса

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял о наличии у него доказательств планировавшегося Надеждой Савченко вооруженного государственного переворота. По его словам, намерения депутата могли привести к массовым жертвам среди мирного населения. По некоторым данным, Надежда Савченко собиралась организовать обстрел Киева из гранатомета и готовила покушение на президента Украины Петра Порошенко.

Жителям Украины предстоит избрать нового главу государства 31 марта 2019. Риторика по наиболее актуальным проблемам в стране становится все жестче. Потенциальные кандидаты на президентский пост выступают с речами и не стесняются в выражениях, критикуя друг друга. Как показывают данные соцопросов, Юлия Тимошенко в настоящий момент наиболее популярна среди местных граждан. Очевидно, что именно она станет основным конкурентом Петра Порошенко в борьбе за кресло руководителя страны. 

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине Надежда Савченко: политическая карьера
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Возбуждено дело в отношении сотрудников колонии, где сидит Цеповяз
Лидеры стран ОДКБ договорились увеличивать взаимные поставки оружия
Полузатонувший норвежский фрегат сняли на видео
Стрельбу в Калифорнии устроил бывший морпех США
Обнародовано фото аварийно севшего под Архангельском Ан-2