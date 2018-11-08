Савченко будет ездить на встречи с избирателями в автозаке

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, которая в настоящий момент находится в СИЗО, собирается принять участие в президентских выборах на Украине в 2019 году. На встречи с элеторатом она намерена ездить в автозаке.

"Не знаю, почему только сейчас об этом заговорили. И я не думаю, что властям удастся ей помешать. У нее есть своя Общественно-политическая платформа Надежды Савченко. Со своими объединениями в разных городах Украины", - рассказала Вера Савченко, сестра Надежды, которую цитирует украинское издание Strana.ua. Женщина пояснила, что Надежда Савченко пока не решила, как будет проводить предвыборную кампанию.

"Мы сейчас уже ездим по Украине с предвыборной кампанией. Объединяем и информируем людей. Возможно, руководство СИЗО должно обеспечить ее общение с избирателями. Возить на автозаке на места встреч",- добавила Вера Савченко.

Напомним, что накануне Надежде Савченко продлили арест до 30 декабря. Такое решение принял Шевченковский районный суд города Киева. Она находится под стражей с 23 марта этого года. Женщину подозревают в подготовке терактов в Верховной Раде и правительственном квартале Киева совместно с руководителем украинского "Центра освобождения пленных" Владимиром Рубаном.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял о наличии у него доказательств планировавшегося Надеждой Савченко вооруженного государственного переворота. По его словам, намерения депутата могли привести к массовым жертвам среди мирного населения. По некоторым данным, Надежда Савченко собиралась организовать обстрел Киева из гранатомета и готовила покушение на президента Украины Петра Порошенко.

Жителям Украины предстоит избрать нового главу государства 31 марта 2019. Риторика по наиболее актуальным проблемам в стране становится все жестче. Потенциальные кандидаты на президентский пост выступают с речами и не стесняются в выражениях, критикуя друг друга. Как показывают данные соцопросов, Юлия Тимошенко в настоящий момент наиболее популярна среди местных граждан. Очевидно, что именно она станет основным конкурентом Петра Порошенко в борьбе за кресло руководителя страны.