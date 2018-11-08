США обвинили Иран в намерении спрятать нефтяные танкеры

Спецпредставитель Госдпартамента США по Ирану Брайан Хук заявил о том, что десять иранских нефтяных танкеров отключают транспондеры, пряча свое местонахождение от спутников. По словам Хука, они это делают для того, чтобы скрыть данные о торговле нефтью из-за вступления в силу новых американских санкций.

Представитель Госдепа отметил, что государства, которые пускают в свои территориальные воды танкеры из Ирана, рискуют безопасностью судоходства, так как их не видят не только спутники, но и другие суда. "Если иранские танкеры заходят в ваши порты или проходят через ваши воды, это несет за собой огромные риски", - сказал Хук. "В случае аварии с таким танкером иранские страховые компании просто не смогут покрыть убытки. Это особенно важно для нефтеналивных танкеров Ирана, которые, как правило, застрахованы на сумму один миллиард долларов и более", - пояснил Хук.

Спецпредставитель США напомнил, что к такой же тактике Иран прибегал в 2012 году, когда транспондеры были отключены на большинстве танкеров в нарушение международным правилам судоходства, передает ТАСС.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп объявил, что с пятого ноября США в полном объеме восстанавливают экономические санкции против Ирана, отмененные в 2015 году. В Америке эмбарго уже назвали "самым мощным в истории". Ограничительные меры будут направлены на возможность Исламской Республики экспортировать нефть. При этом ограничительные меры предусматривают запрет к доступу на рынок США всем государствам, организациям и компаниям, продолжающим импортировать иранское "черное золото" или вести расчеты с банковскими структурами Ирана.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что санкции США против Ирана являются не только абсолютно нелегитимными, но и не соответствуют положению решения Совбеза ООН. Дипломат добавил, что способы обхода эмбарго будут найдены.