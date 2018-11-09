Депутат Госдумы ответил на предложение лишить Ефремова звания

Предложение лишить Михаила Ефремова звания заслуженного артиста после его оскорбительных высказывания в адрес России прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко. Он отметил, что актер получил звание за свой талант, а не за высказывания.

Между тем депутат подчеркнул, что категорически не согласен с заявлениями Ефремова. "И не только я, а что называется большинство нашего народа - это другое дело", - рассказал депутат РИА Новости.

Накануне член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян выступил с инициативой лишать "позорящих родину" артистов званий.

Ранее артист Михаил Ефремов предложил урегулировать вопрос с Крымом, откупившись от Украины бесплатными поставками газа либо предоставив мост через Керченский пролив украинцам для взимания платы за проезд.

В марте этого года Ефремов оказался в центре скандала, возмутив зрителей неподобающим поведением на спектакле в Самарском театре оперы и балета. Ефремова в начале представления было не слышно, а на просьбы говорить громче он якобы матерился со сцены. Кроме того, актер, предположительно, был нетрезв и путал текст. Также его выступление задержалось на 35 минут.