Эксперт оценил идею ввести новую систему техосмотра автомобилей

В России разрабатывается новая система техосмотра автомобилей. Она будет составляться на основе характеристик машин, а также на их истории - пробеге, страховых случаях, авариях и прочих данных. В результате сформируется либо "хорошая" история, подразумевающая более дешевые и редкие техосмотры, либо "плохая", которая повлечет более тщательное и дорогое ТО.

Автоэксперт Игорь Моржаретто специально для "РГ" прокомментировал возможные нововведения.

"В ближайшее время эту идею вряд ли можно будет претворить в жизнь. Сперва необходимо создать соответствующие условия, базы данные и т.д. Но и мне вот лично не нравится, когда техосмотр становится наказанием. Если ты хорошо себя ведешь - редко будут проверять, плохо - часто. Техосмотр - это не наказание, это проверка технического состояния транспортного средства.

Ну и в разных странах отношение к нему разное. За техническое состояние машины отвечает водитель, а не тот человек, который проверял, но в итоге не проверил. Мы исходим из того, что водитель человек правильный, ответственный, у него есть голова на плечах, поэтому он содержит свой автомобиль в таком состоянии, что ездить на нем безопасно. Ну а если это не так - есть определенные процедуры", - отметил эксперт.

Он также оценил существующую процедуру прохождения техосмотра. Ни для кого не секрет, что техосмотр давно превратился в очередной налог, а диагностическая карта в банальный товар. Большинство приобретает ее либо самостоятельно, либо непосредственно у страхового агента.

"Такая система устраивает 90% водителей. Я, например, сам слежу за своим автомобилем, прохожу ТО. Зачем мне тратить полдня, чтобы мне сказали, что у меня все хорошо? На мой взгляд, логичнее было бы привязать техосмотр к процедуре технического обслуживания машин", - отметил Моржаретто.