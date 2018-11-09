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Рубрика: Легковые авто

В России предложили изменить правила техосмотра автомобилей

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Директор департамента научно-технической деятельности "Электронный паспорт" Борис Ионов заявил на заседании Торгово-промышленной палаты, что в России разрабатывается новая система мониторинга состояния транспортных средств, которая привяжет техосмотр к километрам и авариям.

По его словам, для технического осмотра машин предлагается "индивидуальная программа" на основе характеристик авто, особенностей эксплуатации, данных о ДТП, страховых случаев, отзывных кампаниях и пробега.

Фото: РИА Новости
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В итоге формируется либо "хорошая" история (техосмотр можно проходить реже, и он обойдется дешевле), либо "плохая" (более частое и тщательное ТО, а значит, и более дорогое). Рассматривается и наихудший сценарий, при котором могут быть введены ограничения и даже запрет на эксплуатацию автомобиля с передачей сведений в ГИБДД.

Ионов, которого цитирует "Коммерсантъ", отметил, что создание новой системы потребует внесения изменений в закон "О техосмотре" и другие нормативные акты. Он также добавил, что в системе ЭПТС должна накопиться определенная история автомобилей, на это может уйти несколько лет.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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Ранее "РГ" сообщала, что за отсутствие техосмотра водителя накажут рублем. За поддельный техосмотр оштрафуют оператора ТО, а за повторное нарушение при проведении ТО должностным лицам будет грозить дисквалификация. Таковы изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые правительство внесло в Госдуму.

Новая реформа техосмотра была затеяна для того, чтобы заставить автомобилистов проходить техосмотр и избавиться от купли-продажи диагностических карт.

Ни для кого не секрет, что техосмотр автомобиля давно превратился в очередной налог, а диагностическая карта в банальный товар. Большинство приобретает ее либо самостоятельно, либо непосредственно у страхового агента.

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#автомобили #техосмотр