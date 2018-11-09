Нефтяники подпишут соглашение о заморозке цен на бензин и дизель

Соглашение о стабилизации цен на топливо подпишут федеральные ведомства и нефтяники, сообщили в ФАС. Предполагается, что нефтяные компании зафиксируют цены на бензин и дизель до конца 2018 года на уровне июня этого года.

"ФАС России направила подготовленную и подписанную со своей стороны версию проекта соглашения о мерах по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов в Минэнерго", - цитирует замглавы ФАС Анатолия Голомолзина ТАСС.

Ранее между правительством России и крупнейшими нефтяными компаниями было достигнуто соглашение о заморозке цен с 1 ноября. Предельные значения цен по каждому региону закреплены в протоколе совещания.

Предполагается, что с 1 января рост цен на топливо не должен превышать среднегодовые темпы инфляции.

