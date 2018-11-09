Полиция Монако вышла на митинг в поддержку фигурантов по делу Рыболовлева

Около сотни сотрудников службы безопасности Монако вышли на импровизированный митинг в поддержку двух высокопоставленных чиновников полиции княжества, проходящих фигурантами по делу владельца футбольного клуба "Монако" россиянина Дмитрия Рыболовлева.

Как сообщает Nice-Matin, акция против предъявления обвинений начальнику уголовной полиции княжества Кристофе Аге и его заместителю Патрику Фюзари была проведена перед Дворцом правосудия.

Аге и Фюзари, как и самому Рыболовлеву, инкриминированы обвинения в коррупции. Ранее схожие обвинения были предъявлены министру юстиции Монако Филиппу Нармино, а также ряду других чиновников.