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09.11.2018 16:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Арестован подозреваемый в убийстве матери и сына в Москве

Текст: Сергей Бабкин

Подозреваемый в убийстве женщины и ее 12-летнего сына на севере Москвы заключен под стражу. Такое решение сегодня принял Савеловский районный суд Москвы, передает ТАСС.

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Согласно решению суда, 30-летний подозреваемый пробудет под арестом, как минимум, до 7 января 2019 года. Таким образом, суд согласился с позицией прокурора. Во время заседания выяснилось, что ранее подозреваемый был судим за покушение на убийство.

Официальные версии по поводу возможных мотивов подозреваемого пока не озвучивались. В то же время, ряд СМИ указал, что мужчина мог быть лишь исполнителем убийства. Согласно одной из неофициальных версий, поводом для жестокого преступления стал имущественный конфликт. Как уже ранее писала "РГ", потерпевшая была вдовой. После смерти супруга ей досталась квартира на улице Софьи Ковалевской. С этим могли не согласиться другие родственники мужчины. В итоге была жестоко зарезана и сама собственница жилья, и ее 12-летний ребенок.

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