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09.11.2018 12:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СМИ: Число погибших при пожаре в Ленобласти возросло до пяти

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

При разборе завалов на месте сгоревшего шиномонтажа в поселке Мурино Ленинградской области обнаружено тело пятого погибшего, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

В ГУ МЧС по Ленинградской области "РГ" данную информацию не подтвердили, отметив, что на данный момент имеются достоверные данные о гибели четырех человек.

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Пожар в шиномонтаже на улице Веселой поселка Мурина произошел ранним утром. Огонь быстро распространился по всему зданию на площади 400 метров.

Работу огнеборцев осложнял тот факт, что на месте находились автомобильные газовые баллоны и существовала возможность взрыва. Тем не менее, за час огонь удалось полностью потушить.

При разборе завалов были обнаружены тела четырех человек. Их личности сейчас устанавливаются. Двое человек, находившихся в здании, спасены сотрудниками МЧС. В данное время они находятся в больнице.

По факту случившегося СК по Ленинградской области проводит проверку.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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