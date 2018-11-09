"С мальчиком - некрасиво". Москвич признался в двойном убийстве

Следственный комитет опубликовал видеозапись первого допроса подозреваемого в убийстве матери и сына на севере Москвы.

Задержанный признал свою вину в полном объеме и выразил готовность сотрудничать со следователями и отвечать на все их вопросы. Один из сотрудников опергруппы поинтересовался, раскаивается ли подследственный в содеянном. "С мальчиком как-то некрасиво вышло", - ответил он на это.

В ближайшее время суд изберет москвичу меру пресечения. Его также планируют отправить на психиатрическую экспертизу, чтобы определить степень его вменяемости.

Напомним, что мужчину задержали вчера. Выяснилось, что он был судим за тяжкие преступления. Как полагают следователи, в квартире на улице Софьи Ковалевской он жестоко расправился с 12-летним подростком и его матерью. Своим жертвам он нанес десятки ножевых ранений.