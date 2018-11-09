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09.11.2018 10:14
Рубрика: Происшествия

"С мальчиком - некрасиво". Москвич признался в двойном убийстве

Текст: Сергей Бабкин

Следственный комитет опубликовал видеозапись первого допроса подозреваемого в убийстве матери и сына на севере Москвы.

Фото: Следственный Комитет Российской Федерации
Обнародовано фото подозреваемого в убийстве матери и сына в Москве

Задержанный признал свою вину в полном объеме и выразил готовность сотрудничать со следователями и отвечать на все их вопросы. Один из сотрудников опергруппы поинтересовался, раскаивается ли подследственный в содеянном. "С мальчиком как-то некрасиво вышло", - ответил он на это.

В ближайшее время суд изберет москвичу меру пресечения. Его также планируют отправить на психиатрическую экспертизу, чтобы определить степень его вменяемости.

Напомним, что мужчину задержали вчера. Выяснилось, что он был судим за тяжкие преступления. Как полагают следователи, в квартире на улице Софьи Ковалевской он жестоко расправился с 12-летним подростком и его матерью. Своим жертвам он нанес десятки ножевых ранений.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет
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