Техосмотр предложили привязать к пробегу и ДТП

В России разрабатывается новая система мониторинга состояния транспортных средств, которая привяжет техосмотр к километрам и авариям.

Об этом рассказал газете "Коммерсантъ" директор департамента научно-технической деятельности "Электронный паспорт" Борис Ионов.

По его словам, для технического осмотра машин предлагается "индивидуальная программа" на основе характеристик авто, особенностей эксплуатации, данных о ДТП, страховых случаев, отзывных кампаниях и пробега. В итоге у автомобиля будет история. При хорошей истории техосмотр можно проходить реже, и он обойдется дешевле. При плохой потребуется более частое и тщательное ТО, а это значит, что и более дорогое. Рассматривается и наихудший сценарий, при котором могут быть введены ограничения и даже запрет на эксплуатацию автомобиля с передачей сведений в ГИБДД.

Но громкая новость о том, что техосмотр будет различаться для машин с разным пробегом и разными условиями эксплуатации, пока не более, чем пожелания. Возможно, когда-нибудь, лет через пять о них можно будет говорить всерьез. Но пока это только очень далеко идущие планы.

Борис Ионов просто рассказывал о перспективах развития электронного паспорта транспортных средств. Электронный паспорт должен был появиться уже в этом году, но массовое его введение отложили на следующий год. Тем не менее некоторые производители машин уже начинают оформлять именно электронные ПТС. А недавно на учет в ГИБДД было впервые поставлено 11 транспортных средств именно по электронному ПТС.

После введения такого виртуального документа его аналог - большая синяя бумажная простыня - постепенно уйдет в прошлое. Электронный паспорт может хранить гораздо больше информации о машине, начиная с момента выпуска ее с завода или ввоза в страну, в отличие от бумажного. Предполагается, что в будущем в нем будут все данные об эксплуатации, ремонтах, авариях, техобслуживании, страховках и о техосмотре. Но это в будущем. Причем не очень далеком.

А вот идея устанавливать требования к техосмотру на основании данных электронного паспорта об эксплуатации автомобиля - это очень далекая перспектива. Для начала необходимо, чтобы электронный паспорт был у большинства автомобилей. А это вряд ли произойдет в ближайшие пять лет. Ведь сейчас у нас зарегистрировано почти 60 миллионов транспортных средств, включая грузовики, автобусы и прицепы. А автопарк обновляется в среднем на 2-3 миллиона машин. Понятно, что вытеснение бумажных паспортов будет длиться десятки лет.

Поэтому автовладельцам переживать и готовиться к новациям в техосмотре пока преждевременно. Единственное, что их ожидает в ближайшее время - ужесточение контроля над техосмотром. Соответствующие законопроекты разработало правительство. А поправки в Кодекс об административных нарушениях, которые предусматривают ответственность оператора техосмотра за выдачу диагностических карт без осмотра машины уже внесены в Госдуму.

Напомним также, что всерьез обсуждается введение ответственности за непрохождение техосмотра автовладельцами. Причем фиксировать это нарушение предлагается камерами фото- и видеофиксации в автоматическом режиме. Но эта идея пока тоже далека от принятия ее в виде законодательного акта.