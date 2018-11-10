Фото: певица Лена Темникова призналась, что больна

Очаровательная девушка, российская певица, автор песен, телеведущая и дизайнер Елена Темникова призналась, что серьезно больна.

33-летняя артистка высказалась по этому поводу в своем Instagram, опровергая обвинения одного из бульварных изданий, предположившего, что у певицы проблемы с запрещенными веществами. Что отражается на коже Темниковой. В частности - в виде прыщей.

"Обсуждали тему резко появившихся у меня проблем с кожей на лице. Я осознанно игнорировала это и не высказалась, потому что не хотела, чтобы меня жалели. Но сегодня после звонка плачущей мамы меня взорвало", - сообщила артистка. Поясняя, что, раз уж СМИ "так переживают за причину возникновения прыщей", нужен комментарий.

"У меня аутоиммунное. И, как побочка, проблемы с кожей на лице. И это самая легкая побочка. Ее можно пережить и побороть. Если честно, не хочу обсуждать болезнь подробно, кому интересно - есть все в Сети", - пишет Елена.

По ее словам, сражение с недугом идет еще с весны. С подключение опытных врачей и даже профессора - и в Москве, и в Швейцарии.

"Сильно за меня не переживайте, все будет хорошо", - подытожила артистка. Пообещав поклонникам, что 2019 год встретит "уже достаточно здоровой" - по крайней мере, дана такая установка. Да и "прекрасный прогресс и улучшения" наметились.

Елена Темникова родилась в 1985 году в Кургане. Музыкой занимается с десяти лет. На проекте Serebro работала с 2006 по 2009 год, после занявшись сольной карьерой.

В декабре 2016 года Темникова и ST снялись в клипе на песню "Сумасшедший русский" - из саундтрека к "Защитникам Сарика Андреасяна.

Ранее о своей болезни заявила 69-летняя Примадонна советской и российской эстрады Алла Борисовна Пугачева - без уточнений.

Также сообщалось, что еще одна бывшая участница проекта Serebro, Ольга Серябкина, была госпитализирована в Москве.