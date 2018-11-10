Фото: певица Лена Темникова призналась, что больна

Очаровательная девушка, российская певица, автор песен, телеведущая и дизайнер Елена Темникова призналась, что серьезно больна.
33-летняя артистка высказалась по этому поводу в своем Instagram, опровергая обвинения одного из бульварных изданий, предположившего, что у певицы проблемы с запрещенными веществами. Что отражается на коже Темниковой. В частности - в виде прыщей.
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Друзья! Спасибо за поддержку☺ Сегодня я проснулась с мыслью, что могу быть полезна многим девушкам, которые меня читают, у которых есть проблемы с кожей в виде акне или постакне. За последние полгода я перепробовала всю топовую косметику, маскирующую проблемы, и нашла два своих идеальных тональных крема, которые скрывают абсолютно любые недостатки. Первый – Dr. Jart ++ Tonecealer – отлично перекрывает все проблемы на коже, но в линейке всего два оттенка, которые подойдут только для девочек со светлой кожей – я, например, смешиваю оба, чтобы получить уникальный, подходящий мне цвет. Другая тональная основа – более доступна, её можно найти почти в любом магазине. Это Estée Lauder Double Wear🙌 У него отличная кроющая способность, высокая стойкость и большой выбор оттенков, так что любая девушка сможет с лёгкостью подобрать свой💁♀ По статистике, у каждой третей девушки, есть проблема с щитовидной железой, как у меня. И у многих побочным эффектом являются высыпания на коже. Поэтому, я думаю, что мой пост будет полезен! Фотка естественно отретушированная, (мне так больше нравится)но благодаря тону, не сильно:) P.S. Оба крема наносить спонжем.
"Обсуждали тему резко появившихся у меня проблем с кожей на лице. Я осознанно игнорировала это и не высказалась, потому что не хотела, чтобы меня жалели. Но сегодня после звонка плачущей мамы меня взорвало", - сообщила артистка. Поясняя, что, раз уж СМИ "так переживают за причину возникновения прыщей", нужен комментарий.
"У меня аутоиммунное. И, как побочка, проблемы с кожей на лице. И это самая легкая побочка. Ее можно пережить и побороть. Если честно, не хочу обсуждать болезнь подробно, кому интересно - есть все в Сети", - пишет Елена.
По ее словам, сражение с недугом идет еще с весны. С подключение опытных врачей и даже профессора - и в Москве, и в Швейцарии.
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spletnik.ru написал вчера, что я наркоманка (кокосовая, как разнесли другие) и от этого у меня прыщи. Около месяца назад в различных телеграмм каналах и пабликах обсуждали тему резко появившихся у меня проблем с кожей на лице. Я осознанно игнорировала это и не высказалась, потому что не хотела, чтобы меня жалели. Но сегодня после звонка плачущей мамы меня взорвало. Раз уж Сплетник так переживает за причину возникновения прыщей, скажу. У меня аутоиммунное. И, как побочка, проблемы с кожей на лице. И это самая легкая побочка. Её можно пережить и побороть. Если честно, не хочу обсуждать болезнь подробно, кому интересно - есть всё в сети. С весны я борюсь всеми силами. Мои близкие, друзья, родные со мной. Со мной профессора и врачи (в Москве и в Швейцарии). Но сильно за меня не переживайте, все будет хорошо. Обещаю. Про «кокос». Любая лаборатория на планете может взять мои волосы (или что там нужно) и констатировать, что я никогда ничего в жизни не употребляла. Уж кого-кого, но меня, маму и человека за ЗОЖ притянуть к этому заголовку – просто смешно. Я даже алкоголя противник. Ребята из Сплетника (и не только), во-первых: как вам не стыдно врать? А во-вторых: без обид, далее вами уже будет заниматься моя команда адвокатов. Мы начинаем подавать иски в суд за вашу абсолютнейшую клевету. Мы живем в правовом государстве – глупо прикрываться сноской «опубликовано пользователем сайта». В то время, когда доктора боятся за мое здоровье, а мама ходит ежедневно по церквям… стоит ли обращать внимание на все это? Я не знаю. Честно. Но все это просто за гранью человечности. Стоят ли слезы родной матери этой лжи? Люди… Я настроилась на то, что новый 2019 года я встречу уже достаточно здоровой. Моим поклонникам: не пугайтесь, все будет хорошо. У меня прекрасный прогресс и улучшения. Всем здоровья и милосердия.
"Сильно за меня не переживайте, все будет хорошо", - подытожила артистка. Пообещав поклонникам, что 2019 год встретит "уже достаточно здоровой" - по крайней мере, дана такая установка. Да и "прекрасный прогресс и улучшения" наметились.
Елена Темникова родилась в 1985 году в Кургане. Музыкой занимается с десяти лет. На проекте Serebro работала с 2006 по 2009 год, после занявшись сольной карьерой.
В декабре 2016 года Темникова и ST снялись в клипе на песню "Сумасшедший русский" - из саундтрека к "Защитникам Сарика Андреасяна.
Ранее о своей болезни заявила 69-летняя Примадонна советской и российской эстрады Алла Борисовна Пугачева - без уточнений.
Также сообщалось, что еще одна бывшая участница проекта Serebro, Ольга Серябкина, была госпитализирована в Москве.