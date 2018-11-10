При обследовании береговой черты Камчатки, обнаружены отдельные предметы, предположительно, с верхней палубы судна "Анатолий Крашенинников", затонувшего у западного побережья полуострова. Об этом сообщается на сайте правительства Камчатского края.

Поиски троих членов экипажа - капитана, старшего помощника и вахтенного механика - результатов не дали. Авиация, задействованная в поисково-спасательной операции, покинула акваторию залива Камбального, но корабли будут продолжать попутный поиск.

Судно "Анатолий Крашенинников" с грузом из стройматериалов и техники затонуло 9 ноября на пути из Петропавловска-Камчатского в Палану. На борту находились 13 человек. Пять пассажиров и пять членов экипажа спаслись на плоту. Трое моряков числятся пропавшими без вести.