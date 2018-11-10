Судно у Камчатки могло затонуть из-за смещения груза

Основная версия гибели судна "Анатолий Крашенинников" у берегов Камчатки - смещение груза и опрокидывание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя правительства Камчатского края Сергея Хабарова.

"В качестве основной версии рассматривается смещение груза в результате неблагоприятных погодных условий, что вызвало крен и опрокидывание плашкоута, - сказал Сергей Хабаров. - Но окончательно все станет ясно, когда допросят второго помощника капитана".

Напомним, 9 ноября частный плашкоут затонул в заливе Камбальный Охотского моря. На борту было 13 человек, 10 из них спасены. Поиски капитана и двух его помощников продолжаются на берегу и с воздуха. На момент ЧП, по данным МЧС региона, на море наблюдалось небольшое волнение до 2,5 метра, ветер. Температура воды около 6 градусов.