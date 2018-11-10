Новости

Судно у Камчатки могло затонуть из-за смещения груза 06:15
Более 20 человек погибли в Сирии при авиаударе коалиции 05:52
В Мельбурне террорист пытался взорвать баллоны с газом 05:12
На поиски моряков с затонувшего в Охотском море судна вылетел вертолет 04:32
Ливни затопили аэропорт в столице Саудовской Аравии 04:24
Болтон опроверг слухи о предстоящей войне США с Ираном 03:32
В Греции микроавтобус с беженцами столкнулся с грузовиком 03:02
Памятники древней Петры в Иордании закрыли из-за ливней 02:45
Трампа оскорбили слова Макрона об угрозе со стороны США 02:06
При взрыве на юго-востоке Турции пострадали 25 военнослужащих 01:44
Олег Кононов о переходе в "Спартак": Подождем немного 00:33
Луна "поцелуется" с Сатурном 00:20
СК: Стрелявший в керченском колледже студент действовал в одиночку 00:14
В центре Москве нашли тело и.о. главы округа Щукино 09.11.2018
Учителя из Петербурга обязали удалить сообщение об утечке ЕГЭ 09.11.2018
Суд Швеции рассмотрит апелляцию "Газпрома" 09.11.2018
Полиция не сочла покушением инцидент с кортежем премьеров Бельгии и Британии 09.11.2018
Срок следствия по делу Кокорина и Мамаева продлен 09.11.2018
Трамп пошутил про вмешательство Кремля в выборы губернаторов 09.11.2018
Водитель КамАЗа, сбивший ребенка в Москве, задержан 09.11.2018
Под Москвой три человека погибли в ДТП с фурой 09.11.2018
ВСУ обстреляли север ДНР из тяжелой артиллерии 09.11.2018
Полиция Монако вышла на митинг в поддержку фигурантов по делу Рыболовлева 09.11.2018
Нефтяники подпишут соглашение о заморозке цен на бензин и дизель 09.11.2018
УЕФА открыл дело в отношении "Спартака" 09.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
10.11.2018 06:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Судно у Камчатки могло затонуть из-за смещения груза

Текст: Александр Филимоненко

Основная версия гибели судна "Анатолий Крашенинников" у берегов Камчатки - смещение груза и опрокидывание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя правительства Камчатского края Сергея Хабарова.

В Балтийском море затонуло польское судно Mietus

"В качестве основной версии рассматривается смещение груза в результате неблагоприятных погодных условий, что вызвало крен и опрокидывание плашкоута, - сказал Сергей Хабаров. - Но окончательно все станет ясно, когда допросят второго помощника капитана".

Напомним, 9 ноября частный плашкоут затонул в заливе Камбальный Охотского моря. На борту было 13 человек, 10 из них спасены. Поиски капитана и двух его помощников продолжаются на берегу и с воздуха. На момент ЧП, по данным МЧС региона, на море наблюдалось небольшое волнение до 2,5 метра, ветер. Температура воды около 6 градусов.

Происшествия Правительство МЧС Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме раскритиковали слова экс-главы РВСН Виктора Есина о "Периметре"
ДНР: СБУ готовит провокации с потоплением кораблей
АТОР: Цены на курорты Турции могут вырасти на 50 процентов
Правила техосмотра автомобилей предложили изменить
Стихия нанесет по Москве снежный удар