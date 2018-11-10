Новости

Озвучена версия гибели семьи из четырех человек в Московской области 19:29
На Кубани СК проверяет инцидент с врачом, не выдавшим инсулин 18:43
Видео: Михаил Ефремов получил тортом в лицо 18:18
Арктический холод придет в столичный регион из Сибири 18:16
В Петербурге открыли памятную доску министру финансов Коковцову 18:16
Источник рассказал о разлитой горючей жидкости перед пожаром в "Ленте" 18:15
В Рязанском училище ВДВ открыли памятник генералу Маргелову 18:13
Пьер Нарцисс рассказал о том, как получил пивной кружкой по голове 18:08
Автор "Прослушки" и "Двойки" снимет сериал про нацистскую Америку 17:50
Суд запретил Nord Stream и Nord Stream 2 выплаты "Газпрому" 17:49
Семья из четырех человек погибла в Электростали 17:37
Бизнесмен Рыболовлев приехал из Монако в Россию 17:36
Apple сообщила о дефектах ноутбуков MacBook Pro и смартфонов iPhone X 17:33
Вышел наполненный паранойей трейлер "Тайной жизни домашних животных 2" 17:33
На МКАД построят развязку у "Садовода" 17:29
Шахматы будут обязательным предметом в школах 17:28
В Петербурге бросили "коктейль Молотова" в офис НТВ 17:27
Фото: певица Лена Темникова призналась, что больна 17:22
В Сети показали эскизы концептов Lada X-Stream 17:14
ГИБДД не подтвердила серьезный сбой в единой информационной системе 17:04
Сбербанк сократил 70% менеджеров из-за искусственного интеллекта 16:59
Вышла сюрреалистическая серия "Простоквашина" "Ненастоящий детектив" 16:59
Дубль Димитрова принес "Уралу" победу над "Оренбургом" 16:49
Ректору Московской духовной академии запретили приезжать на Украину 16:43
На Кубани уволили врача, отказавшегося выписать девушке инсулин 16:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Когда работающим пенсионерам не платят пенсии
Когда работающим пенсионерам не платят пенсии
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
10.11.2018 18:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Перед пожаром в "Ленте" разлили горючую жидкость

Текст: Мария Голубкова

Пожар в гипермаркете "Лента" на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге мог начаться с разлива горючей жидкости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В полиции в свою очередь говорят, что выводы основаны в том числе на показаниях очевидцев.

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
В Петербурге на пожаре в "Ленте" пострадал один человек

- По имеющимся предварительным данным, работники магазина случайно уронили с высоты емкость с горючей жидкостью, - сообщил собеседник информационного агентства. - Жидкость разлилась, загорелась, начался пожар, который перекинулся на кровлю.

Напомним, что в результате пожара в "Ленте" горело торговое оборудование на площади 4,8 тысячи квадратных метров, на площади 3,2 тысячи квадратных метров произошло обрушение кровли.

По разным данным, пострадали один или два человека. Избежать уничтожения здания могла помочь система автоматического пожаротушения. Однако, как ранее сообщил ТАСС другой источник, в момент возгорания она была переведена на ручной режим, то есть фактически отключена.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Опубликовано видео пожара, уничтожившего "Ленту" в Петербурге
Обслуживание счетчиков разрешили передать их установщикам
Ученые предупредили о приближении к Земле "кометы смерти"
В Иране оценили влияние санкций США на экономику страны
Генерал-полковник Журавлев стал новым командующим войсками ЗВО