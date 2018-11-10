Пожар в гипермаркете "Лента" на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге мог начаться с разлива горючей жидкости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В полиции в свою очередь говорят, что выводы основаны в том числе на показаниях очевидцев.

- По имеющимся предварительным данным, работники магазина случайно уронили с высоты емкость с горючей жидкостью, - сообщил собеседник информационного агентства. - Жидкость разлилась, загорелась, начался пожар, который перекинулся на кровлю.

Напомним, что в результате пожара в "Ленте" горело торговое оборудование на площади 4,8 тысячи квадратных метров, на площади 3,2 тысячи квадратных метров произошло обрушение кровли.

По разным данным, пострадали один или два человека. Избежать уничтожения здания могла помочь система автоматического пожаротушения. Однако, как ранее сообщил ТАСС другой источник, в момент возгорания она была переведена на ручной режим, то есть фактически отключена.