Сборная России по хоккею досрочно выиграла Кубок Карьяла

Российские хоккеисты досрочно обеспечили себе первое место в итоговой таблице Кубка Карьяла, стартового этапа Евротура.

Это стало известно после завершения второго матча игрового дня между финской и чешской сборными, который завершился со счетом 3:0.

Напомним, ранее сборная России одолела шведов (4:1) и набрала 6 очков после двух туров. У финнов, как и у шведов, - по 3 балла, у чехов - ни одного. Поскольку в первом туре россияне в очной встрече обыграли финскую команду, то независимо от результатов завтрашних поединков (Чехия - Россия, Финляндия - Швеция) наша команда сохранит за собой первое место.

Отметим, что встреча между россиянами и чехами начнется в воскресенье в 14:30 по московскому времени, между финнами и шведами - в 18:30.