Трамп назвал виновных в лесных пожарах в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп возложил вину за крупные лесные пожары в Калифорнии на власти штата. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

"Нет других причин для этих масштабных, смертоносных и дорого обходящихся пожаров в Калифорнии кроме плохого управления лесными угодьями. Ежегодно выделяются миллиарды долларов, и столько жизней потеряно из-за плохого контроля за лесами", - отметил Трамп. По его словам, необходимо срочно это исправить, иначе штат больше не получит никаких средств из федерального бюджета.

Напомним, лесной пожар Camp, уничтоживший на севере Калифорнии около 7 тысяч домов, стал самым разрушительным в истории штата. Его жертвами, по последним данным, стали девять человек. Свои дома были вынуждены покинуть 250 тысяч человек. Борьбу с огнем ведут более 3 тысяч пожарных, однако остановить его пока не удается, пламя быстро распространятся из-за сильного ветра и сухой погоды. Дональд Трамп объявил на федеральном уровне режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии и распорядился выделить штату средства на борьбу со стихией и на последующие восстановительные работы.

Помимо жилых домов огонь уничтожил уникальные декорации городка времен Дикого Запада, где проводились съемки многих вестернов. Деталей в Национальной службе парков не сообщили, поскольку попасть в тот район из-за бушующих пожаров все еще невозможно.