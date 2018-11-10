Трамп назвал виновных в лесных пожарах в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп возложил вину за крупные лесные пожары в Калифорнии на власти штата. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.
"Нет других причин для этих масштабных, смертоносных и дорого обходящихся пожаров в Калифорнии кроме плохого управления лесными угодьями. Ежегодно выделяются миллиарды долларов, и столько жизней потеряно из-за плохого контроля за лесами", - отметил Трамп. По его словам, необходимо срочно это исправить, иначе штат больше не получит никаких средств из федерального бюджета.
Напомним, лесной пожар Camp, уничтоживший на севере Калифорнии около 7 тысяч домов, стал самым разрушительным в истории штата. Его жертвами, по последним данным, стали девять человек. Свои дома были вынуждены покинуть 250 тысяч человек. Борьбу с огнем ведут более 3 тысяч пожарных, однако остановить его пока не удается, пламя быстро распространятся из-за сильного ветра и сухой погоды. Дональд Трамп объявил на федеральном уровне режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии и распорядился выделить штату средства на борьбу со стихией и на последующие восстановительные работы.
Помимо жилых домов огонь уничтожил уникальные декорации городка времен Дикого Запада, где проводились съемки многих вестернов. Деталей в Национальной службе парков не сообщили, поскольку попасть в тот район из-за бушующих пожаров все еще невозможно.
There is no reason for these massive, deadly and costly forest fires in California except that forest management is so poor. Billions of dollars are given each year, with so many lives lost, all because of gross mismanagement of the forests. Remedy now, or no more Fed payments!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 ноября 2018 г.