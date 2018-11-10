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10.11.2018 13:29
Рубрика: Легковые авто

"Уютная, как русская душа". Lada Vesta SW оценили в Австрии

Текст: Андрей Полухин
Универсал Lada Vesta SW станет отличным выбором для австрийцев, которые не могут позволить себе дорогостоящий автомобиль, но все же хотят ездить на современной машине. Примерно такой вывод сделал австрийский журналист Йерг Михнер из издания Heute, протестировав новинку АвтоВАЗа, поступившую на европейский рынок.
Фото: Скриншот с сайта www.heute.at Фото: Скриншот с сайта www.heute.at
Фото: Скриншот с сайта www.heute.at

Поразительно, но почти все тексты о российских машинах в западных СМИ начинаются как под копирку - с напоминания о сложившейся годами репутации Lada. Не обязательно плохой - но, как минимум, противоречивой. Михнер, в частности, подчеркнул, что прежде АвтоВАЗ нельзя было отнести к хедлайнерам рынка. Компания с 1970-х годов выпускает практически в неизменном виде внедорожник Taiga (Niva или, как нам уже привычнее Lada 4x4), поэтому, дескать, откровений от российской компании никто и не ждал.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Но все изменилось после того, как Lada стала партнером Renault - и эта фраза, кстати, тоже стала общим местом в западных СМИ. Михнер отметил, что Vesta уже получила современные технологии от альянса Renault-Nissan, поскольку АвтоВАЗ теперь имеет доступ к ноу-хау двух именитых брендов. Впрочем, двигатель объемом 1,6 литра на 106 л.с. поступает из России и при этом соответствует стандарту Euro 6. "Конечно, с ним вы не выиграете в гонке, но мы легко справляемся с ним по шоссе, и у него достаточно сил для обгона маневров на трассе", - заметил австрийский журналист.

Адаптированная под российские дороги "с метровыми выбоинами" подвеска показалась ему слишком мягкой для Центральной Европы. Это требует, в частности, более аккуратного прохождения поворотов. Но есть и приятный, как выразился Михнер, "побочный эффект" - Vesta можно управлять без лишнего стресса, расслабившись во время движения. Хотя журналист назвал себя любителем быстрой езды, он признал, что получил в российской машине удовольствие от вождения.

В целом Михнер высказался о Vesta SW достаточно комплиментарно. Он похвалил и внешний вид машины, и ее интерьер, и удобный и просторный салон, и эргономичность багажного отделения универсала. А особенно порадовала австрийца оснащенность топовой версии, которая обойдется в скромную для местного рынка цену, - 17 990 евро. "Примечательно, что нагреваются не только передние сиденья, но и задние - это бывает только в богатых версиях дорогих автомобилей", - подчеркнул журналист. И добавил, что базовая стоимость для местных покупателей опустилась благодаря неким финансовым программам до 12 750 евро. 

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Lada Vesta установила рекорд продаж в России

"Таким образом, кто ищет действительно дешевый автомобиль без всяких наворотов, но с необходимыми функциями, он должен хотя бы раз взглянуть на Lada Vesta SW", - констатировал Михнер.

Напомним, продажи универсалов Lada Vesta SW и SW Cross стартовали в Европе еще в апреле. Первыми странами, получившими автомобили, стали Германия, Австрия и Венгрия. Позже машины появились в Словакии, Сербии и Болгарии. Как уточнял АвтоВАЗ, в Старом Свете доступны автомобили в комплектациях Comfort и Luxe с двигателем 1,6 литра, механической или автоматизированной трансмиссиями.

"Расширение семейства Vesta способствует росту продаж модели [в Европе]. Vesta SW и Vesta SW Cross наилучшим образом отвечают запросам европейских потребителей", - прокомментировала "РГ" успехи Lada в Европе представитель АвтоВАЗа Оксана Вершинина.

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