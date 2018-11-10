"Уютная, как русская душа". Lada Vesta SW оценили в Австрии

Поразительно, но почти все тексты о российских машинах в западных СМИ начинаются как под копирку - с напоминания о сложившейся годами репутации Lada. Не обязательно плохой - но, как минимум, противоречивой. Михнер, в частности, подчеркнул, что прежде АвтоВАЗ нельзя было отнести к хедлайнерам рынка. Компания с 1970-х годов выпускает практически в неизменном виде внедорожник Taiga (Niva или, как нам уже привычнее Lada 4x4), поэтому, дескать, откровений от российской компании никто и не ждал.

Но все изменилось после того, как Lada стала партнером Renault - и эта фраза, кстати, тоже стала общим местом в западных СМИ. Михнер отметил, что Vesta уже получила современные технологии от альянса Renault-Nissan, поскольку АвтоВАЗ теперь имеет доступ к ноу-хау двух именитых брендов. Впрочем, двигатель объемом 1,6 литра на 106 л.с. поступает из России и при этом соответствует стандарту Euro 6. "Конечно, с ним вы не выиграете в гонке, но мы легко справляемся с ним по шоссе, и у него достаточно сил для обгона маневров на трассе", - заметил австрийский журналист.

Адаптированная под российские дороги "с метровыми выбоинами" подвеска показалась ему слишком мягкой для Центральной Европы. Это требует, в частности, более аккуратного прохождения поворотов. Но есть и приятный, как выразился Михнер, "побочный эффект" - Vesta можно управлять без лишнего стресса, расслабившись во время движения. Хотя журналист назвал себя любителем быстрой езды, он признал, что получил в российской машине удовольствие от вождения.

В целом Михнер высказался о Vesta SW достаточно комплиментарно. Он похвалил и внешний вид машины, и ее интерьер, и удобный и просторный салон, и эргономичность багажного отделения универсала. А особенно порадовала австрийца оснащенность топовой версии, которая обойдется в скромную для местного рынка цену, - 17 990 евро. "Примечательно, что нагреваются не только передние сиденья, но и задние - это бывает только в богатых версиях дорогих автомобилей", - подчеркнул журналист. И добавил, что базовая стоимость для местных покупателей опустилась благодаря неким финансовым программам до 12 750 евро.

"Таким образом, кто ищет действительно дешевый автомобиль без всяких наворотов, но с необходимыми функциями, он должен хотя бы раз взглянуть на Lada Vesta SW", - констатировал Михнер.

Напомним, продажи универсалов Lada Vesta SW и SW Cross стартовали в Европе еще в апреле. Первыми странами, получившими автомобили, стали Германия, Австрия и Венгрия. Позже машины появились в Словакии, Сербии и Болгарии. Как уточнял АвтоВАЗ, в Старом Свете доступны автомобили в комплектациях Comfort и Luxe с двигателем 1,6 литра, механической или автоматизированной трансмиссиями.

"Расширение семейства Vesta способствует росту продаж модели [в Европе]. Vesta SW и Vesta SW Cross наилучшим образом отвечают запросам европейских потребителей", - прокомментировала "РГ" успехи Lada в Европе представитель АвтоВАЗа Оксана Вершинина.